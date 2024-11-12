Şirket Kuruluşu ve Kapanışları Arasındaki Dengesizlik

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(TBMM) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; "Kurulan şirket, kapanan şirket sayılarına baktığımız zaman 2023 Ocak- Eylül döneminde 96 bin 842 tane kurulan şirket varmış, 2024 Ocak- Eylül döneminde 83 bin 945'e düşmüş; yüzde 13,3'lük bir azalma var. Kapananlara baktığımız zaman, 15 bin 888'den 19 bin 406'ya çıkmış yüzde 22'lik artış var; gene aynı şey var. Gerçek kişi ticaret işletmelerinde enteresan bir şey var; kapanan şirket sayısı kurulandan daha fazla, 11 bin 983 tane kapanan var, kurulan 11 bin 193 yani sizin dediğiniz gibi değil" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:

"İhracat rakamlarına baktığımız zaman 'dış ticaret açığı her geçen yıl düşüyor' diyorsunuz, oysa burada sizin de bildiğiniz bir gerçeklik var; Türkiye'de dış ticaret açığının düştüğü aylar ve yıllar genelde krizin olduğu, durgunluğun olduğu yıllardır. İçinde bulunduğumuz duruma bakıyoruz, hakikaten de sanayi neredeyse durma noktasına gelmiş, hızlı bir sanayisizleşme söz konusu. Rakamlara baktığımız zaman, mesela 2023 Ocak-Eylül ve 2024 Ocak- Eylül aylarındaki ithalat rakamlarına baktığımız zaman, ara malı ithalatında azalma olduğunu görmekteyiz, yüzde 73,5'ten yüzde 69,5'e düşmüş. Zaten bakıldığı zaman, esasında bu veri bile bize ekonomide yavaşlamanın olduğunu, sanayide durgunluğun olduğunu, sanayideki durgunluktan dolayı da dış ticaret açığının düştüğünü göstermekte" dedi.

"Üzerimizde adeta yüzde 4'lük bir cam tavan var"

Bakırlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi, bir ülkede dış ticaret açığının düşmesi için en önemli faktörlerden bir tanesi imalat sanayisinin ihracat yapısına bakmak lazım yani yüksek teknoloji üreten ve bunları ihraç eden ülkeler genellikle dış ticaret fazlası veren ülkeler. Listede ilk 10'a baktığımız zaman genellikle bu ülkeler var veyahut da doğal gaz zengini, petrol zengini gibi ülkeler bunu yakalıyor. Biz imalat sanayimizin ihracat yapısına baktığımız zaman yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracattaki payı 2019'da yüzde 3,5'miş, 2023'te 3,8'e çıkmış, 2024'ün Ocak-Eylül rakamlarına baktığınız zaman 3,4 yani batı cephesinde değişen herhangi bir şey yok. Üzerimizde adeta yüzde 4'lük bir cam tavan var ve bu cam tavanı bir türlü aşamıyoruz. 2002 yılında yüzde 6,2 olduğunu düşündüğümüz zaman yıllar içerisinde bir gerileme var ve 2053'le ilgili hedefimiz de yüzde 17 yani bu rakamlara baktığımız zaman, içinde bulunduğumuz konuma baktığımız zaman bu rakama ulaşmak hakikaten de zor gözüküyor.

"Kapanan şirket sayısı kurulandan daha fazla"

Biraz evvel devamlı işte, kurulan şirketlerden, kapanan şirketlerden; açılan esnaftan, kapanan esnaftan bahsedildi. Siz de sunumunuzda beş yıllık rakamdan bahsettiniz. Ben size en güncel rakamları vereceğim. Mesela, esnaf sayısı, 2023'ün Ocak-Ekim döneminde, on aylık süreçte 255 bin tane esnafımız yeni dükkan açmışken 2024 yılının aynı döneminde 225 bin 264'e düşmüş yani 29 bin 736 kişi düşüş var; açılan esnaf sayısında yüzde 12'lik bir azalma var. Terkinlere, kapanan esnaflara baktığımız zaman, 2023'ür aynı döneminde 84 bin 167 tane terkin varken 2024'te bu rakam 92 bin 161'e çıkmış yani kapanan esnaf sayısı yüzde 10 artmış. Açılan esnaf yüzde 12 azalıyor, kapanan esnaf yüzde 10 artıyor. Bir de şöyle bir şey var; bu terkinlerde birçoğu mesleği bıraktığı halde, esnaflıktan ayrıldığı halde gidip de terkin işlemlerini yapmıyor çünkü esnafın kefalete borcu var, bu sebepten dolayı bunu öteliyorlar. Böyle bir durum da var. Kurulan şirket, kapanan şirket sayılarına baktığımız zaman 2023 Ocak-Eylül döneminde 96 bin 842 tane kurulan şirket varmış, 2024 Ocak Eylül döneminde 83 bin 945'e düşmüş; yüzde 13,3'lük bir azalma var. Kapananlara baktığımız zaman, 15 bin 888'den 19 bin 406'ya çıkmış yüzde 22'lik artış var; gene aynı şey var. Gerçek kişi ticaret işletmelerinde enteresan bir şey var; kapanan şirket sayısı kurulandan daha fazla, 11 bin 983 tane kapanan var, kurulan 11 bin 193 yani sizin dediğiniz gibi değil."

"Bu bir kere izaha muhtaçtır, bu rakamlar doğruysa"

" İsrail'le ticaret" tartışmasına ilişkin ise Bakırlıoğlu, Ticaret Bakanı Bolat şunları söyledi:

"İsrail'le ticaret var mı, yok mu? Filistin'e 2 milyar dolarlık bir ihracattan bahsettiniz siz. Ben sizin rakamlarınıza baktım. Filistin raporuna baktığım zaman, Filistin'in 2023 yılında gayrisafi yurt içi hasılasının 17,4 milyar dolar olduğunu görüyorum. 17,4 milyar dolarlık bir gayrisafi yurt içi hasılaya sahip olan bir ülkeye biz nasıl oluyor da 2 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz? Birinin bunu açıklaması lazım. 2022 yılında 19 milyar dolarmış -gene sizin rakamlarınız bunlar- Filistin'in gayrisafi yurt içi hasılası. Biz nasıl oluyor da buraya 2 milyar dolar ihracat yapıyoruz? Bu bir kere izaha muhtaçtır, bu rakamlar doğruysa, sizin rakamlarınız doğruysa."