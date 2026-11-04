Şırnak Silopi'deki Kösreli köyüne dönen Asurilerden 18 aile yeni hayat kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak Silopi'deki Kösreli köyüne dönen Asurilerden 18 aile yeni hayat kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şırnak Silopi\'deki Kösreli köyüne dönen Asurilerden 18 aile yeni hayat kurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şırnak Silopi\'deki Kösreli köyüne dönen Asurilerden 18 aile yeni hayat kurdu
Haber Videosu

1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Şırnak Silopi'deki Kösreli köyüne Avrupa'da yaşayan Asurilerden dönüş sürüyor. Köyde 18 aile yaşıyor; 2 kilise restore edildi, taziye evi ve misafirhane inşa edildi, 3 kişi şal-şapik dokuma atölyesi kurdu.

EKREM PAYAN/MEHMET DEMİRHAN - Avrupa'da yaşayan Asurilerden bazıları, 1990'lı yıllarda terk ettikleri Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı eteklerindeki Kösreli köyünde sağlanan huzur ortamıyla yeni bir hayata başladı.

Asurilerin yaşadığı Kösreli köyü, 1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle boşaltılınca yöre sakinleri farklı illere ve Avrupa ülkelerine göç etti.

Bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi" kapsamında 3 aile geri dönüş için başvurdu.

Bu aileler, 2012'den itibaren köye yerleşmeye başladı. Muhtar İliş Beğtaş öncülüğünde zaman içinde 15 aile daha köye dönerek villa tipi evler yaptı.

18 ailenin yaşadığı köyde, taziye evi inşa edildi, 2 kilise restore edilerek köylülerin hizmetine sunuldu.

Yazı köyde geçiren, kışın da Avrupa ülkelerindeki çocuklarının yanına giden Asuriler için Valilik, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık, köyde altyapı ve üstyapı çalışmaları yürüttü.

Özel günlerde giyilen yöresel kıyafetler için şal-şapik kumaşı dokuma mesleğini de unutmayan Asurilerden 3'ü, köydeki evlerinin bir odasını atölyeye dönüştürdü.

Avrupa'da yaşayan Asuriler de zaman zaman köyü ziyaret ediyor.

"Köyde şu an hiçbir eksiğimiz yok"

Muhtar İliş Beğtaş, AA muhabirine, 1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle terk ettikleri köylerine dönmek için 2011'de "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi"ne başvurduklarını, 2012'de döndükleri köylerinde eski harabe evlerinin yerine yeni binalar inşa ettiklerini söyledi.

Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa'ya yerleşen 18 ailenin dönüş yaparak köyde ev yaptığını anlatan Beğtaş, 2 kilisenin restore edildiğini, taziye evi ve misafirhane inşa edildiğini dile getirdi.

Beğtaş, "Devletimiz köyümüzün yolunu parke taşı yaptı. Elektriğini, altyapısını ve suyunu getirdi. Allah onlardan razı olsun. Köyde şu an hiçbir eksiğimiz yok, devletimizden çok memnunuz." dedi.

Cudi Dağı eteklerindeki köylerinin çok eski ve güzel olduğunu belirten Beğtaş, şöyle devam etti:

"Köyümüzün yaklaşık 450-500 yıllık olduğu belirtiliyor. Herkesi köyümüze davet ediyorum, herkese kapımız açıktır. Burada şu an 18 aile yaşıyor. Yazın burada kalıyorlar, kışın da Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa'dan ve çevre köylerden sürekli misafirlerimiz oluyor. Burası hiç boş kalmıyor. Sürekli kafileler, gruplar köyü geziyor. Bu köyün çocukları köye gelip hatırları yad ediyor. Köylülerimiz daha çok Belçika'da yaşıyor. Daha önce bu köyde 300 hane vardı, kalabalık bir köydü. Şimdi de yavaş yavaş gelenler oluyor. Evlerini yapanlar burada yaşamaya başladı. Burası bizim topraklarımız, burada doğduk. Uzun yıllar sonra tekrar köyümüze döndük. Köyümde olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Burası atalarımızdan kaldı. Atalarımızın mezarları buradadır."

Daha önce köyde yetiştirilen tarım ve hayvancılık ürünlerinin Silopi ve Cizre ilçesinde satıldığını, bunun köylülerin geçim kaynağı olduğunu dile getiren Beğtaş, köyde ata mesleği olan şal-şapik dokuması için atölye kuran 3 kişinin de mesleklerini icra ettiğini söyledi.

Bütün Kösrelileri köye dönmeye davet eden Beğtaş, "Herkesi bahçesine, toprağına, evine, atalarının mekanına sahip çıkmasına davet ediyorum. Köylerine gelsinler istiyorum. Allah'a şükür köy yavaş yavaş genişliyor. Avrupa'dan daha da gelenler var. Umudum var. Kösreli köyüne dönüş yapacaklar. Burası tatil köyü gibi. Yapılan evlerin tümünde bahçe, havuz var. Köyüme döndüğüm için pişman değilim. Döndüğüm için gururluyum." diye konuştu.

Köyde yaşayan ve evinin bir odasını şal-şapik atölyesine dönüştüren Hemşo Özbek de ata mesleğini evinin bir odasında tezgah kurarak yaşatmaya çalıştığını, 9 yıldır yaz kış evinde huzur içinde yaşadığını ifade etti.

Mesleğini kendisinden sonra gelecek nesillere bırakmak istediğini belirten Özbek, "Mesleğin kaybolmasını istemiyoruz. Burayı çok seviyorum. Akrabalarımdan bazıları da geldi beraber köyümüzde huzur içinde yaşıyoruz." dedi.

Köyde gezerek eski günlerini yad ettiler

Almanya'dan köyü ziyarete gelen Kristin Doru ise 35 yıl önce Almanya'ya göç ettiklerini, aradan geçen uzun yılların ardından köye ilk kez geldiğini söyledi.

Köyde bulunmanın çok heyecan verici olduğunu dile getiren Doru, şunları kaydetti:

"Bunca süreden sonra köye geldim, gerçekten çok duygulandım. 3 çocuğum var. İlk çocuğumu doğumdan sonra elime aldığımdaki sevinci ve heyecanı yaşadım. Çok ağladım çünkü burası benim ve ailemin yaşadığı yer. Bir haftadır köyde geziyorum eski günlerimizi yad ediyoruz. Köyde bir sürü ev yapılmış, bunun için gururluyuz. Biz gelir miyiz bilmiyorum çünkü Almanya'da bir düzenimiz var. Çocuklar büyümüş, köyde yaşayabilir miyiz zor olacak ama bakacağız."

Hinda Doru (49) da 1991 yılında 14 yaşındayken köyden ayrılarak Fransa'ya gittiğini, şimdi ise Almanya'da yaşadığını ifade etti.

Doru, "Köyde evimizin yokuşunu görünce çok duygulandım ve ağladım. Köyde çok hatıralarımız var, ilk kez gelince insan çok kötü oluyor. Çok güzel bir köyümüz var. Yıllar sonra insan evini görünce hem üzülüyor hem seviniyor, karışık duygular yaşıyorsun. Muhtarımızın öncülüğünde köyümüzde yeniden bir yapılanma var. Herkesi köye davet ediyor. Onun hakkını ödeyemeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Yeni HayatGüncelSilopiŞırnakYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü
12:23
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:34
Emre Belözoğlu’ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar Sabah erkenden yola çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:25
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
10:23
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 12:35:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Şırnak Silopi'deki Kösreli köyüne dönen Asurilerden 18 aile yeni hayat kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android