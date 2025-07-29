Şırnak'ta Şehit Düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, Adana'da Defnedildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Şehit Düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, Adana'da Defnedildi

Şırnak\'ta Şehit Düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, Adana\'da Defnedildi
29.07.2025 11:40
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Şırnak'ta bir operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım (26), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Yıldırım'ın cenazesi, babaevinden alınarak Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü ve burada düzenlenen törene ailesi ve il protokolü katıldı.

ŞIRNAK'ta, operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım (26), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şırnak Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, dün Cudi Dağı bölgesinde yürütülen bir operasyonda kayalıklardan düşüp şehit oldu. Yıldırım'ın cenazesi, getirildiği memleketi Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra tören için Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Törene, şehidin eşi Atiye (25), babası Sadi (56), annesi Adalet Yıldırım (57), kardeşleri, yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile il protokolü ve askeri erkan katıldı. Şehit Mehmet Ali Yıldırım, kılınan namazın ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Şehit Düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, Adana'da Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Şehit Düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, Adana'da Defnedildi - Son Dakika
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