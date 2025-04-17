Sırrı Süreyya Önder\'in Sağlık Durumu İyileşiyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Çavlan Çiftçi açıklama yaptı. Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bugün genel durumu düne göre çok daha iyi, tedavilerimize oldukça iyi yanıt vermekte. Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Dün de sizlerle paylaştım. Uzun bir zaman alacağını, ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Yoğun bakım tedavi süreçlerimiz bu şekilde devam etmekte. Hasta için benim öngörüm 10 ila 40 gün arası. Onun için uzun bir zamana ihtiyacımız var. Ama biz iyi olacağını düşünüyoruz. Enfeksiyona açık olduğu sürece yoğun bakımda yatan hastanın her zaman için hayati tehlikesi devam eder" dedi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gece Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Çavlan Çiftçi açıklama yaptı.

GÖRÜYORUZ Kİ CİDDİ BİR ZAMANA UZUN BİR ZAMANA İHTİYACIMIZ OLACAK

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bugün genel durumu düne göre çok daha iyi, tedavilerimize oldukça iyi yanıt vermekte. Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şu an kan gazı, pH'sı, 7,4 olup, ki bizim için oldukça iyi değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20'ydi. Şu an 6'ya düştü. Bu açıdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Kendisinin spontan solunumu mevcut. Ağrılı uyarana gayet güzel, çok iyi bir yanıt vermekte. Nörolojik açıdan bugün kendisine EEG takıldı. 24 saat süreyle EEG üzerinde takılı kalacak. Bu açıdan nörolojik açıdan daha ilerleyen günlerde sizlerle, daha somut bilgiler paylaşabileceğiz. Kardiyak açıdan durumuna baktığımızda sol ventrikül çok iyi kasılmakta. Yapılan ekokardiyam oküler bize bunu göstermekte. Son ventrikülün özellikle anterior resteksal bölgesi oldukça iyi kasılıyor. Bu nedenle hastamızın tansiyonu, eko altında verilen noradrenalin, adrenalin ve dobutamin altında ortalama olarak 110 ve 60 civarında, 110 büyük tansiyon küçük tansiyon, 60 civarında seyrediyor. Sağ ventrekül ise düne göre hiçbir farkı yok. Sağ ventrekülün kasılma kusuru devam etmekte. Fakat bunun dün de sizlerle paylaştım. Uzun bir zaman alacağını, ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ama sol ventrikülün anterior resteksal bölgesinin özellikle septal bölgesinin bu kadar iyi kasılması sağ taraf açısından bizim için destekleyeceği için umut vermekte. Yoğun bakım tedavi süreçlerimiz bu şekilde devam etmekte. Görüyoruz ki ciddi bir zamana uzun bir zamana ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

'ARAYA HİÇBİR ENFEKSİYON GİRSİN İSTEMİYORUZ

Çiftçi, "Enfeksiyonun en çok korktukları durum olduğunu belirten Prof. Dr. Çaylan Çiftçi, "Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Güçlü antibiyotik almakta. Bu tedaviler dünden itibaren zaten başlamıştı. Bunların da bizlere yardımcı olacağını düşünüyoruz. Kendisinin idrar çıkışı belki en başta söylemeyi unuttum. İyi bir şekilde devam etmekte. Aralıklı olarak hemodhidrasyon ihtiyaçlarımız olacak. Aralıklı olarak bunlara da devam edeceğiz. Kısacası özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zamana ihtiyacımız var. Evet. Önceki aotik tanısı nedeniyle büyük damar tek damar aotik tanısı nedeniyle vermiş olduğunuz tedaviler, verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Onlardan biraz da kuvvetli tedaviler veriyoruz aslında. Normal şartlarda ümmü spesifik tedaviler enfeksiyona yönelik olumsuz etki var. Ama bu hastada aoirtitin zemin olarak oradaki kırılganlığın iyileşmesine çok olumlu katkısı olacağını düşündüğümüz için antibiyotik destekli olarak veriyoruz. Böbrek yetersizliği aslında hastamızda yok. İdrar çıkışı gayet iyi. Biz bugünkü hemodhidrasyon çok hafif yükselen kreatinle ve bir miktar idrarı azaldığı için ve hipervolemsi olduğu için bugün verdik. Aralıklı hemodhidrasyona aslında devam etmeyeceğiz. İhtiyacı olduğu noktalarda araya gireceğiz" dedi.

'HASTAMIZIN AĞRILI UYARILARA YANITI OLDUKÇA İYİ'

Çiftçi, "Şimdi aslında hastamızın ağrılı uyarılara yanıtı oldukça iyi. Sesleri duyabiliyor ve o seslere karşı da kendimizce anlamlandırabileceğimiz bazı tepkiler belirliyor. Bunlar bizim için son derece olumlu. Ama hasta ekmo desteği altında olduğu için somut anlamda nörolojik durumunu tam olarak ortaya koyamayız. O yüzden bunu ileriki günlerde ortaya koyacağız. Hatta geride bize oldukça iyi fikir verecek. Ama bunu ancak önümüzdeki günlerde sizlere söyleyebiliriz. Normalde sağ ventrikülün toparlaması bazı durumlarda 5 gündür ama bu süre hastanın yaşadığına göre son derece uzayabilir. 10 gün olabilir. Örneğin miyokardit stalin dediğimiz durumu vardır. Bu gibi durumlarda 40 güne de çıkabilir. Bunlar artık bizim kardiyoloji içerisinde o kadar teknik terimlerimiz ki ben size şöyle söyleyeyim. Bu hasta için benim öngörüm 10 ila 40 gün arası. Onun için uzun bir zamana ihtiyacımız var. Ama biz iyi olacağını düşünüyoruz. Hayati tehlikesi halen devam ediyor. Enfeksiyona açık olduğu sürece yoğun bakımda yatan hastanın her zaman için hayati tehlikesi devam eder. Bizim riskimiz bu hastada da oldukça yüksek risk" şeklinde konuştu.

HASTANE DE YAZILI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Başhekim Çiftçi'nin açıklamasının öncesinde hastaneden Sırrı Süreyya Önder'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama da yapılmıştı. Açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altnda ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer almıştı.