Sisi'den Trump'a Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Filistin halkının soykırım tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Gazze'de ateşkesin yapılması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.

Sisi, Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği'nin 34'üncü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin tarihinin en tehlikeli döneminden geçtiğini ifade ederek, "Gazze'de Filistin halkı soykırım ve tamamen yok edilme tehdidiyle karşı karşıya. Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunuyorum." dedi.

Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasının olumlu olduğunu söyleyen Sisi, bu fırsatın değerlendirilerek ülkenin birliğinin korunması gerektiğini kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesinin bölgede istikrarın sağlanması açısından zorunlu olduğunu da ifade etti.

Yemen'e ilişkin de konuşan Sisi, "Yemen'in birliği ve istikrarı sağlanmalı, ülke içindeki bölünme ve çatışmalar sona erdirilmeli." ifadelerini kullandı.