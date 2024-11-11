Sisi ve İbrahim'den Ateşkes Vurgusu - Son Dakika
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Sisi ve İbrahim'den Ateşkes Vurgusu

Sisi ve İbrahim\'den Ateşkes Vurgusu

Mısır ve Malezya liderleri, Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanması için işbirliği kararı aldı.

11.11.2024 00:17
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes sağlanması için çaba gösterilmesi konusunda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile fikir birliği içinde olduklarını söyledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi, Mısır-Malezya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 65. yıl dönümünde başkent Kahire'de İbrahim ile basın toplantısı düzenledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, Malezya Başbakanı İbrahim ile yapılan görüşmelerin ardından daha fazla işbirliği konusunda mutabık olduklarını belirtti.

İbrahim ile bölgesel ve uluslararası konuları görüştüğünü aktaran Sisi, "Mevcut aşamada Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes sağlanması ile Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çaba sarf edilmesinin önemi konusunda tam bir mutabakata varıldı." ifadesini kullandı.

Mısır'ın ateşkes için her türlü çabayı gösterdiğine dikkati çeken Sisi, Gazze'deki ölümlerin ve açlığın mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini kaydetti, bu durumun bölgeyi Gazze ve Lübnan'dan daha büyük risklere sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Sisi, Orta Doğu'daki sorunların sona ermesinin tek yolunun iki devletli çözüm ve bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizdi.

İsrail BM'den ihraç edilmeli

Malezya Başbakanı İbrahim de Sisi ile başta ticaret, yatırım, eğitim, kültür ve bilimsel araştırma olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışma konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirtti.

İbrahim, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellediğini ve soykırım suçlu işlediğini aktardı.

İsrail'e işaret eden İbrahim, "Bir ülke Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı reddettiğinde tek seçenek o ülkeyi BM'den ihraç etmektir." diye konuştu.

Malezya Başbakanı İbrahim'in, Sisi'nin daveti üzerine 9 Kasım'da başladığı Mısır ziyaretinin 12 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 189 kişi öldü, 14 bin 78 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Enver İbrahim, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Malezya, Lübnan, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi ve İbrahim'den Ateşkes Vurgusu - Son Dakika

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