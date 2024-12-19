Sisi ve Subianto'dan İkili Görüşme

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Subianto, başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki gelişmelerin yanı sıra Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

Liderler, Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım akışının herhangi bir kısıtlama olmaksızın sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Filistin halkının uluslararası meşru kararlara uygun olarak bağımsız devletlerini kurma haklarına saygı gösterilmesinin gerekliliğine dikkati çekilen görüşmede, Suriye'de ve Lübnan'da istikrarın sağlanmasının önemine ve bunların egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Görüşme sırasında Sisi, gıda güvenliği ve yenilenebilir enerjinin yanı sıra ticaret, yatırım, üretim, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Sisi, ülkesinin, Endonezya şirketlerinin ve yatırımcılarının Mısır'daki işlerinin başarısını garanti edecek tüm olanakları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Kahire'de Endonezyalı mevkidaşıyla görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Sisi, ülkesinin Endonezya ile ilişkilerinin istikrar, karşılıklı saygı ve işbirliği temeli üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Sisi, görüşmelerde, üst düzey ortak komitenin iki ülke yönetiminin ortak denetimi altında olacağı konusunda anlaşmaya varıldığını ve iki ülke yetkilileri arasında gelişmeleri takip etmek üzere işbirliği yapılacak gelişmeler ve dosyalar hakkında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmelerde El-Ezher Üniversitesinde ve Mısır'da okuyan yaklaşık 15 bin Endonezyalı öğrencinin durumunun da ele alındığını aktararak, bu sayının artırılabileceğini dile getirdi.

Görüşmede Suriye'de mevcut aşamada kimseyi dışlamayan kapsamlı bir siyasi sürece sahip olmanın ve ülkedeki tüm grupların ve güçlerin buna katılmasının önemine değindiklerini belirten Sisi, ayrıca Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, yardımların girişi ve rehinelerin serbest bırakılmasının önemli olduğunu ifade etti.