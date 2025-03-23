Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Tutuklandı

(İSTANBUL) 19 Mart Operasyonu kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz karara ilişkin, "Ekrem Başkanımızın tutuklandığı, Emrah Başkanımızın tutuklandığı haberlerini bizler basından duyduk, gördük ve öğrendik. Henüz daha biz duruşma salonuna girmemiştik. Henüz daha isnatlar konusunda fikir sahibi değildik. Bu yargılama süreci temel itibariyle düşman ceza hukukunun uygulandığı, neredeyse her aşamasında adil yargılanma hakkı ihlallerinin gerçekleştiği bir sürece evrildi" açıklamasında bulundu.

19 Mart Operasyonu kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şahan'ın tutuklanmasının ardından, CHP Milletvekilleri Tahsin Ocaklı, Sibel Suiçmez, Ali Karaoba, Tahsin Becan, Türker Ateş, Serkan Sarı, CHP PM üyeleri, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Şişli Belediyesi CHP grubu üyeleri ile Şişlili vatandaşlar Şişli Belediyesi önünde toplandı. Belediye önünde, "Emrah Başkan yalnız değildir" "Şişli Başkanının yanında" sloganları atıldı. Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, belediye önünde basın açıklamasında bulundu.

Ersöz'ün açıklaması şu şekilde:

"Haksız, hukuksuz, delilsiz isnatların; hiçbir somut veriye dayanmadığı, her şeyin havada kaldığı ama bir şekilde hukuka aykırı olarak nitelendirebileceğimiz, siyasi bir yargılama sürecinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların yaşandığı bir yargılama süreciyle karşı karşıya kaldık. Bunun neticesinde de o haksız isnatlar sebebiyle sulh ceza hakimliği önüne çıktık ve orada bir tutuklama tedbiriyle karşılaştık.

"Başkanların tutuklandığı haberlerini bizler basından duyduk, gördük ve öğrendik"

Sulh ceza hakimliğinin kapısının önünde beklerken, yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değerli eşi de yanımızdayken, Ekrem Başkanımızın tutuklandığı, Emrah Başkanımızın tutuklandığı haberlerini bizler basından duyduk, gördük ve öğrendik. Henüz daha bu kararlar bize tebliğ edilmemişti. Henüz daha biz duruşma salonuna girmemiştik. Henüz daha isnatlar konusunda fikir sahibi değildik. Henüz daha mahkeme nasıl bir karar vereceği konusunda bize herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştı. Ama biz duruşma salonunun kapısının önünde beklerken bizim hakkımızdaki tutuklama kararının verildiğini, haksız ve hukuka aykırı bir tutuklama kararı verildiğini sonrasında öğrendik.

"Bu yargılama süreci neredeyse her aşamasında adil yargılanma hakkı ihlallerinin gerçekleştiği bir sürece evrildi"

Bu yargılama süreci temel itibariyle düşman ceza hukukunun uygulandığı, neredeyse her aşamasında adil yargılanma hakkı ihlallerinin gerçekleştiği bir sürece evrildi. Biz, hem kollukta, yani poliste, hem de savcılık huzurunda, hem de sulh ceza hakimliği önünde bize yöneltilmiş olan Resul Emrah Şahan başkanımıza yöneltilmiş olan suçlamalarla ilgili olarak gerekli savunmaları yaptık. Bunlara ilişkin delilleri soruşturma dosyasının içerisinde sunduk. Öyle ki her bir isnada karşılık bir mahkeme kararı, her bir suçlamaya, asılsız beyana yönelik olarak başka bir olguyu orada adli makamlarla paylaştık. Ama siyasi yargılama süreçlerinin bir özelliği olarak ne yazık ki bunlar adli makamlar karşısında bir karşılığı olmadı.

"Eminim ki siz de desteğinizi ondan esirgemeyeceksiniz"

Hepimiz üzerimize düşen bu görevleri yerine getirirsek eminim ki Emrah Başkana, Şişli'nin yüksek bir oy oranıyla seçilmiş olan belediye başkanına bir an önce kavuşma imkanına sahip olacağız. Şişli Belediyesi, demokrasinin, insan haklarının, hukukun, hukuk güvenliğinin kalesi olarak kalmaya devam etmeli. Bu ancak sizlerin Emrah Başkana söz olarak, onun konuşamadığı yerde konuşarak, onun yazamadığı yerde yazarak, onun olmadığı yerde onun düşüncelerini aktararak ancak mümkün olabilir. Sizlere inandığını, güvendiğini en son vedalaşmamızda ceza evine girerken bir kez daha ifade etti. Eminim ki siz de desteğinizi ondan esirgemeyeceksiniz."

Ocaklı: Mücadele Türkiye'de demokrasi ve hukuku tesis edene kadar devam edecek

Basın açıklamasının ardından Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da tutuklama kararlarına tepki göstererek, "Bu mücadele bugünlük değildir. Bu mücadele Türkiye'de demokrasi ve hukuku tesis edene kadar devam edecek. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Dayanışma çağrısında bulunuldu

Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ise Şişli Belediyesi önünde demokrasi nöbetini tutmaya devam edeceklerini belirterek, Şişlililere dayanışma çağrısı bulundu.