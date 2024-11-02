Şişli'de 2 Gündür Kayıp Olan 6 Yaşındaki Şirin Elmas'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Şişli'de 2 Gündür Kayıp Olan 6 Yaşındaki Şirin Elmas'ın Cansız Bedeni Bulundu

ŞİŞLİ'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu.

02.11.2024 09:49
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ŞİŞLİ'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Polisin mezarlık çevresindeki incelemeleri geniş güvenlik önlemleri altından sürerken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine bulundu. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

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-Polisin yoğun güvenlik önlemleri

-Feriköy Mezarlığı

-Ailenin evi

-Şirin Elmas'ın yakınları

-Adli Tıp Kurumu

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2- ÖZEL: BİZ MİLLETİMİZİN SORUNLARINA ODAKLANAN SİYASET SÜRDÜRECEĞİZ

Dilara ŞAHİN - Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle yaptıkları grup toplantısı sonrası açıklama yaptı. Özel, "Biz milletimizin takdir ettiği çizgide doğru, öz güvenli ve halkın temel sorunlarına odaklanan siyaset sürdüreceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen CHP TBMM Grubu 28. Dönem 2. Yasama Yılı Çalışma ve Değerlendirme Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı dava ile ilgili konuşan Özel, "Benim ona, onun bana tazminat davası açmamasının, Türkiye siyaset tarihinde önemli bir adım olacağını düşünüyordum ama 5 Kasım'a kadar sabredememiş. Sayın Erdoğan'ın zoruna gitmiş, gücüne gitmiş. Ne söylediğim ortada. Kişisel bir hakaret ortada yok" diye konuştu.

'BÜTÇE MİLLETİN BÜTÇESİ DEĞİL'

Özel, "Bu tip taktik hamleleri Erdoğan'dan çok gördük. Aldanmayız. Oyuna gelmeyiz. Biz milletimizin takdir ettiği çizgide doğru, öz güvenli ve halkın temel sorunlarına odaklanan siyasetimizi sürdüreceğiz. Bütçe geliyor ve bu bütçe bu milletin bütçesi değil. Geçen sene 660 milyar vergi gelirinden vazgeçme kalemi vardı. 701 milyara çıkardı. Yine aynı kişileri koruyup emekliye 33 milyarı bulamıyor. Biz bunun üstünde tepineceğiz. O istediği kadar başka şeylerin üstünde tepinsin" diye konuştu.

'ÖNERİLERİ TEK TEK NOT ALDIK'

Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Günün çok verimli geçtiğini, tüm görüşlerden arkadaşlarımız ifade ettiler. Günün en ortak mütabakatı şuydu. Çok kaliteli çok düzeyli, çok iyi tartışmaların olduğu ve hepimize yarayan, hepimizin ufkunu açan bir gün oldu. Tabii ki; bana, arkadaşlarımıza eleştiriler oldu. Bizim eleştirilerimiz oldu ama bunların hiçbirisi yıkıcı değil, yapıcı eleştirilerdi. En çok yapılan vurgu, grubun birlik ve beraberliğine verilen önem. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi grubuna çok önemli bir görev düştü. Bunun açısından da hep birlikte bir ve bütün olarak bir mücadele vermemiz gerektiği konusunda bir ortaklaşma vardı. Biz tabii teknik konularda da gerek eleştirileri gerek. önerileri tek tek not aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de 2 Gündür Kayıp Olan 6 Yaşındaki Şirin Elmas'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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