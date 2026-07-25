Şişli'de Bina Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Şişli'de Bina Duvarı Çöktü

Şişli\'de Bina Duvarı Çöktü
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Şişli'de 6 katlı binanın 3'üncü katındaki duvar çöktü, ölen ya da yaralanan olmadı.

ŞİŞLİ'de 6 katlı binanın 3'üncü katındaki duvar çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar meydana geldi. Yan binada çalışan Ceylan Ceylan "Bir anda şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama yan binamızın balkonu çöktü" dedi.

Olay, Halaskargazi Mahallesi Kuyumcu İrfan Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki daire duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri yıkılan alana gelerek olayla ilgili tutanak tuttu. Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve şu an yazlıkta olduğu öğrenildi.

'BİZ DEPREM OLUYOR SANDIK'

Bir işletmede çalışan Ceylan Ceylan, "Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğer yan binamızın balkonu çöktü. ve demirler bizim odaya da zarar verdi, duvarlara zarar verdi. Deprem olarak da arka tarafa koşturduk. Bir şey oldu mu acaba diye. Ama büyük bir korkuydu yani. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi 'deprem oldu' diye aşağıya indi. Yıkıldı ve sorumsuzca dediler ki 'Yıktıktan sonra biz küçücük bir size zararımız da burayı yaptıracağız'. Ama yıktıktan sonra 3-4 aydır hiç kimse ortalıkta yok, yıkan kişi. ve birçok kişi şu anda mağdur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Bina Duvarı Çöktü - Son Dakika

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