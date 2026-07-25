Yönetmen Ezel Akay hakkındaki iddialara yanıt verdi: Her şey mahkeme sonucunda belli olacak

Düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü yönetmen Ezel Akay, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çıkan haberlere ve adres iddialarına tepki gösteren Akay, "Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekipleri tarafından 23 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonda ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınmıştı. Adreste yapılan aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar ile iklimlendirme sistemlerinin ele geçirildiği öne sürülmüştü. Adliyeye sevk edilen isimlerden Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest kalırken, kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"HAYATINDA HİÇBİR SUÇA BULAŞMAMIŞ BİRİ OLARAK..."

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sessizliğini bozan Ezel Akay, basına yansıyan haberlere ve adreslerin "kendi evi" olarak servis edilmesine tepki gösterdi. Sürecin yargı aşamasında olduğunu belirten ünlü yönetmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dostlar, bir ifade verdim çıktım, yayılan haberlere çok hayret ettim! Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız (maalesef devir böyle).

Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim, sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz!

Sevgiler ve daha önemli meselelerle ilgilenmeye devam! (Bu arada evimi merak edenleri eve beklerim! :-)"