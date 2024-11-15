Şişli\'de Çocuk Güvenliği Çalıştayı

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ŞİŞLİ Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 35'inci yılında, 'Çocukların Güvende Olduğu Bir Kent için Ortak Akıl Çalıştayı' gerçekleştirdi. Alanında uzman isimlerin de yer aldığı çalıştayın açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çocuklar için güvenli kentler oluşturulması gerektiğini belirterek "Bir çocuğun, güvenli bir kentte büyüyebilmesi, yalnızca fiziksel değil, duygusal, psikolojik ve sosyal olarak da desteklenmiş olması anlamına gelir. Sosyal demokrat belediyecilik ilkeleriyle hizmet ederken amacımız çok net; bu kentte yaşayan tüm çocukları eşitlemek" dedi.

Şişli Belediyesi, dünyada en fazla sayıda ülke tarafından kabul gören resmi belge olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünün 35'inci yılında, 'Çocukların Güvende Olduğu Bir Kent için Ortak Akıl Çalıştayı' gerçekleştirdi. Çocuklar için güvenli bir kent yaşamının oluşmasına yönelik paydaşların sorumluluklarını ve somut adımları belirlemeyi amaçlayan çalıştaya, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra alanında uzman konuklar katıldı.

İngiltere Kuzeybatı Bölgesi Eski Başsavcısı ve Avukat Nazir Afzal video-konferans yoluyla katılırken, Gazeteci Emin Çapa'nın moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayda; Dr. Aslıhan Öztezel, Prof. Dr. Kasım Karataş, Prof. Dr. Emel Baştürk, Dr. G. Arzu Erturan Topgül, Dr. Kamile Lezgin Cihandemir, Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu ve Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, konuşmacı olarak yer aldı.

'ÇOCUKLARI KORUMANIN YOLU ÇOCUK HAKLARINI KORUMAKTAN GEÇER'

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, son dönemde yaşanan çocuk cinayetlerine dikkat çekerek "Son günlerde hepimizin kalbini acıtan, birbirinden kötü haberler aldık. Önce Narin Güran evladımızı ardından Şişli'de Şirin kızımızı cinayete kurban verdik. Yenidoğan bebeklerin bile güvende olmadığı hastane çeteleri haberleriyle sarsıldık. Son olarak tüm Türkiye'de gündem olan İzmir faciasını yaşadık. 5 çocuğumuz yoksulluk, güvencesizlik ve bilinçsizlik sonucu hayatını kaybetti. Hiçbirini koruyamadık. Hiçbirinin ölümüne ne acıdır ki engel olamadık. Bu kadar acı kaybın ortasında sessiz kalmak ve hiçbir şey yapmamak olmazdı. Çünkü çok önemli bir dönüm noktasında olduğumuzun farkındayız" diye konuştu.

Şahan, sosyal demokrat belediyeler olarak çocuklar için güvenli kentler oluşturmayı hedeflediklerini işaret ederek, "Bir çocuğun, güvenli bir kentte büyüyebilmesi, yalnızca fiziksel değil, duygusal, psikolojik ve sosyal olarak da desteklenmiş olması anlamına gelir. Bir kenti çocuklar için güvenli kılmak, sadece binaların sağlamlığı ile ilgili bir mesele de değildir. Belediye olarak çocuk güvenliği meselesini asla bu açıdan ele almadığımızı bilmenizi isterim. Sosyal demokrat belediyecilik ilkeleri ile hizmet ederken amacımız çok net: bu kentte yaşayan tüm çocukları eşitlemek" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK TOPLUMSAL BİR DAVADIR'

Şişli Belediyesi olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni temel alarak çalışmalar yapıldığını söyleyen Şahan, şunları söyledi:

"Şişli'de çocuk çalışmalarımızda dayandığımız temel nokta ise mevcut yasalar; Çocuk Hakları Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'dir. Bütün projelerimiz özellikle uluslararası sözleşmelerin dayandığı 4 temel hak üzerinde birleşmektedir; 'yaşama hakkı', 'gelişim hakkı', 'korunma hakkı', 'katılım hakkı'. Şişli Belediyesi olarak, bu hakları her düzeyde uygulamak ve çocukların toplumsal yaşamda tam anlamıyla yer bulmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu noktada olmazsa olmaz yaklaşımlarımız var. Bunların başında ise çocuklarımızın güvenliği geliyor. Bugün başta kentin çeperlerinde yoksulluğa ve yoksunluğa itilmiş çocuklar olmak üzere bu kentin tüm çocuklarının güvenliğini sağlamak önceliğimizdir. Çocuk hakları, doğumdan önce başlayan bir süreçtir. Bu nedenle her alanda fırsat eşitliği sağlayacak hizmet modelleri geliştirmek zorundayız. Doğumdan ölüme tüm süreçlerde Şişli Belediyesi olarak yurttaşlarımızın yanındayız."

'ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN BURADAYIZ'

Şişli Belediye Başkanı Şahan 23 Nisan'da bu kentin tüm çocuklarını sokaklarda eşitlemek üzere 'Bizim Sokak' projesini hayata geçirdiklerini bildirerek

"Güvenlik meselesini 360 derecede ele almamız gerektiğinin farkındayız. Madde bağımlılığı ile mücadele için bilinçlendirme programlarımız ve farkındalık etkinliklerimiz var. Çocuk parklarımıza güvenlik kameraları koyduk. Düzenli temizlik ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Okullarda çocukların eşitlenmesi için 'Bir Öğün Bizden', okul temizliği, kırtasiye yardımı gibi uygulamalarımız var. Çocuk oyun merkezlerimiz (ÇOM) kampanya vaadimdi. Bu yıl bitmeden en az 2 adet ÇOM açacağız. Hepimiz çocuklarımızın iyi olma halini yaratmak ve korumak için buradayız. Çocuklarımızın güvenliğini, iyi olma halini sağlamak, biz, sosyal demokrat belediyeler için sadece bir görev değil toplumsal bir davadır. Bu yüzden bu anlamlı çalıştayı ve çıkacak sonuçları çok ama çok önemsiyorum" dedi.

'ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ ALAN NEREDE BAŞLAR NEREDE BİTER?'

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın konuşmasının ardından Gazeteci Emin Çapa'nın moderatörlüğünde, 'Çocuklar için Güvenli Alan Nerede Başlar Nerede Biter' başlıklı iki oturum gerçekleşti. Birinci oturumda; konuşmacı olarak yer alan Akademisyen ve Hukukçu Dr. Aslıhan Öztezel, 'Çocuk Koruma ve Çocuk Güvenliğinin Yasal Çerçevesi' konu başlıklı konuşmasında, her toplumun geleceğini çocukların oluşturduğunu söyleyerek, "Çocuk hakları çocukları öncelikle yetişkinlerden korumak için vardır. Çocukların anayasadaki varlığını arttırmak zorundayız. Öğrenmeye en açık oldukları yaşlarda, kendilerini geliştirebilmeleri için hakları olmalıdır" ifadelerini kullandı.

'Eğitimde Çocuk Güvenliği' konusunda söz alan Prof. Dr. Kasım Karataş da "Sadece eğitimde değil; çocukları ihmalden, istismardan, şiddetten, sömürüden korumak için onlara güvenli alanlar sağlamak her toplumun sorumluluğudur. Örneğin; bir spor merkezi açtıysanız, bir siyasi parti binanız varsa, buraların ne kadar çocuk dostu olup olmadığını test etmek zorundasınız." dedi.

Prof. Dr. Emel Baştürk ise "Dijital Dünyada Çocuk Güvenliği" konularında görüşlerini paylaştı. Baştürk, "Çocuklarla ilgili yaptığımız her şeyin, bir parçasına dijital okur-yazarlık, güvenli internet kullanımını ekleyerek, riske maruz kalan çocukların danışabileceği bir takım merkezler kurarak onlara destek olabiliriz. Çünkü rehberlik alabilecekleri yerler yok" diye konuştu.

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumunda da 'Kamusal Alan ve Çocuk Güvenliği' konusunda 'Sağlıkta Çocuk Güvenliği' konusunda Dr. Kamile Lezgin Cihandemir ve 'Sporda Çocuk Güvenliği' konusunda Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu, görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.