Şişli'de Hırsızlık Girişimi Kovalama ile Sonuçlandı

18.09.2025 10:51
Şişli'de klima motoru çalarken yakalanan 2 şüpheli, Beşiktaş'ta da hırsızlık yapmış. Tutuklandılar.

ŞİŞLİ'de çekçek aracıyla sokağa gelen 2 kişi, binaya ait duvarda bulunan klima motorunu sökmeye başladı. O sırada sokağa giren polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Beşiktaş'ta bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı tespit edildi. Hırsızlık ve kovalamaca anları kameralara yansırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos Pazar günü Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çekçek aracıyla gelen sokağa gelen 2 şüpheli, binaya ait klima motorunu sökmeye başladı. Klima motorunu söken ardından çek çek arabasına yönelen 2 şüphelinin hırsızlık girişimi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOVALAMACA KAMERADA

Şüpheliler klima motorunu çekçek aracına koyacağı sırada polis ekipleri olay yerine geldi.Polisi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan 2 kişi, bir süre sonra klima motorunu bırakıp kaçmaya başladı.Görüntüyü çeken vatandaşın kayda devam ettiği sırada 'Efsane' dediği ve şüphelilerin polisten kaçtığı anlar cep telefou kamerasına yansıdı. Yaşanan kovalamacada E.K. ve O.K. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

BEŞİKTAŞ'TA İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin, aynı gün Beşiktaş'ta bulunan Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki bir iş yerinden 1 spiral makinesi, 2 top elektrik kablosu, 1 petek ve 1 kombi çaldığını da tespit etti. Şüphelilerin hırsızlık anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ile 'Açıktan hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

