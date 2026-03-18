Şişli'de 'İstiklalden İstikbale İftar Buluşması' programı düzenlendi - Son Dakika
Şişli'de 'İstiklalden İstikbale İftar Buluşması' programı düzenlendi

Şişli\'de \'İstiklalden İstikbale İftar Buluşması\' programı düzenlendi
18.03.2026 23:13
15 TEMMUZ Derneği tarafından düzenlenen 'İstiklalden İstikbale İftar Buluşması' programında konuşan Adalet Bakanı Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğini, cesaretini bizzat yaşayarak müşahede ettiysek bugün de yaşadığımız süreçte etrafımız ateş...

15 TEMMUZ Derneği tarafından düzenlenen 'İstiklalden İstikbale İftar Buluşması' programında konuşan Adalet Bakanı Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğini, cesaretini bizzat yaşayarak müşahede ettiysek bugün de yaşadığımız süreçte etrafımız ateş çemberiyken onun dirayeti, cesareti ve liderliğiyle büyük bir güven içerisinde memleketimizde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz" dedi.

Şişli'de Taşyapı Etkinlik Alanı'nda Emrullah Turanlı'nın ev sahipliğinde, 15 Temmuz Derneği tarafından 'İstiklalden İstikbale İftar Buluşması' programı gerçekleştirildi. Programa Adalet Bakanı Yardımcısı Sedat Akyıldız, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, milletvekilleri, Türk Silahları Kuvvetleri ordu komutanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 15 Temmuz şehit ve gazi aileleri katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitleri anmak ve 15 Temmuz şehitleri ruhlarına dualar göndermek için bir araya gelinen iftar programında dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program konuşmalar ile devam etti. Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte davetliler oruçlarını açtı.

'ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİYKEN TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYORUZ'

Programda konuşan Adalet Bakanı Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "Ben de kuruluşundan itibaren bu derneğin bir mensubu olarak şehit ailelerimizin, gazilerimizin 15 Temmuz'a, bu davaya sahip çıkmalarını hem o gece, hem o gece sonrasında yapılan yargılamalarda mahkeme salonlarını doldurarak hakimlerimizi, savcılarımızı yüreklendirmelerine bizzat şahidim. Bu münasebetle ailelerimiz ve gazilerimiz bu işin peşinde olduğu için, bu davaya sahip çıktıkları için hamdolsun bu iş yere düşmedi. Yargı mensuplarımızın cesaretiyle ve elbette ki Cumhurbaşkanımızın dirayet ve cesaretiyle önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğini, cesaretini bizzat yaşayarak müşahede ettiysek bugün de yaşadığımız süreçte etrafımız ateş çemberiyken onun dirayeti, cesareti ve liderliğiyle büyük bir güven içerisinde memleketimizde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz. Elbette ki coğrafyamız bu haldeyken, bu durumdayken Cumhurbaşkanımızın tecrübesi ve dirayeti bizler için en önemli meşale, önümüzü geleceğimizi aydınlatan en önemli meşaledir. Rabbim ona uzun ömürler versin, sağlık versin, güç versin. Memleketimize daha uzun yıllar hizmet etsin. Biz de onunla birlikte hem şehit ailelerimiz hem gazilerimiz hem bu davaya omuz verenler omuz omuza yürüyelim" dedi.

'BU BAYRAK İNMEZ, BU VATAN BÖLÜNMEZ'

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Biz burada şehit ailelerini bir araya getirmek suretiyle şehitlerimizi hatırlamak, onlar adına dua etmek ve onlara yönelik duygularımızın ne olduğunu ifade etmek için bir araya gelmiş olduk. Burada birçok şehit annesini, şehit çocuğunu, şehit kardeşini ve babasını gördüm, kapıda karşıladım. Son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Çok duygulandıklarını ifade ettiler. Açılışındaki 15 Temmuz o hain darbe girişimindeki yaşananları gösterdiğimiz o anlık görüntüler gerçekten izlediğimizde belki yüzlerce kez izledim, halen o duyguyu sıcak sıcak yaşıyorum. Aileler de çok hüzünlenmişler. Hüzünlenen oldu, duygulanıp gözyaşlarını akıtan oldu. Ama onlara dedim ki 'Siz bir kahramanın eşisiniz, bir kahramanın çocuğusunuz, kahramanın babası, annesisiniz. Evet, bir hüznünüz olacak ama öbür tarafta size ömrünüzün sonuna kadar içinizde taşıyacağınız bir gururu da evlatlarınız size yaşatmış oldu. Ne mutlu ki bu güzel evlatlara siz sahip olmuşsunuz. Biz de size müteşekkiriz, iyi ki böyle evlatlar dünyaya getirmişsiniz. İyi ki bu çocuklarınızı devlet, millet, vatan, bayrak sevgisiyle yetiştirmişsiniz ki seve seve tüm sevdiklerini geride bırakarak canlarını o gün bizim geleceğimiz adına, milletin geleceği, insanlığın geleceği adına tankların altına yattılar' dedim. 15 Temmuz'da bizzat olayların içerisinde olan bir arkadaşınız olarak nasibimiz yokmuş, şehit olamadık, gazi de olamadık. Ama o gün o duyguyu o yaşayan insanlardan birisiydim. Ben şehitleri, gazileri kıskandım. Duam, temennim o ki inşallah ülkemizde bir daha böyle hain bir darbe girişimi olmaz. Olursa bile o gün sokağa çıkan milyonlardan daha çok sayıda insan yine devletini, milletini, bayrağını ve bu milletin inancını korumak adına seve seve yine tankların karşısına çıkacaktır. Kimse bir hesap yapmasın. Bu milletin yaptığı bir hesap var; bu millet bölünmez, bu bayrak inmez, bu vatan bölünmez. Bu anlayışta olan insanları da tarih sahnesinden silmek mümkün değil. Silemeyecekler, bu topraklarda bundan sonraki çocuklarımız ve evlatlarımız da binlerce yıl özgür bir şekilde bayrağımızın altında yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de 'İstiklalden İstikbale İftar Buluşması' programı düzenlendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Şişli'de 'İstiklalden İstikbale İftar Buluşması' programı düzenlendi - Son Dakika
