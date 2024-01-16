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Şişli'de Mühendis Evde Ölü Bulundu, 2 Arkadaşı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şişli'de Mühendis Evde Ölü Bulundu, 2 Arkadaşı Gözaltına Alındı

Şişli'de yaşayan mühendis Fatih Aksin, evinde ölü bulundu. Polis, evde kan izleri bulanarak ihbarda bulunan ve mühendisin ifadesine göre eve darbedilmiş halde geldiğini söyleyen 2 arkadaşını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.01.2024 - 03:23,  Güncelleme: 03:26
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ŞİŞLİ'de yaşayan mühendis Fatih Aksin(49), evinde ölü bulundu. Evin içinde kan izleri belirleyen polis, ihbarda bulunan ve "Eve darbedilmiş halde geldi, bir süre sonrada hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren mühendisin 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Prof.Dr.Orhan Ersek Sokak'ta bulunan 3 katlı aparatmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, polisi arayan kişiler, arkadaşları Fatih Aksin'in evde hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Fatih Aksin'in(49) öldüğünü belirledi. Evde kan izlerine rastlayan polis ekipleri, "Arkadaşımız eve darbedilmiş bir şekilde geldi ve bir süre sonra da hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polislerinin çalışması ve savcının incelemesinden sonra mühendis olduğu öğrenilen Fatih Aksin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Şişli\'de Mühendis Evde Ölü Bulundu, 2 Arkadaşı Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şişli'de Mühendis Evde Ölü Bulundu, 2 Arkadaşı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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