Sivas Gürün\'deki Suçatı Şelalesi sonbaharda renk cümbüşü oluşturdu

SİVAS'ın Gürün ilçesine kayalıkların üzerinden akan Suçatı Şelalesi, çevresindeki sonbahar renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale ve çevresindeki bitki örtüsü, dron ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Suçatı Mahallesi'nde bulunan Suçatı Şelalesi, sonbaharın gelişiyle farklı bir güzelliğe büründü. Kayalıkların arasından süzülerek akan suyun oluşturduğu manzara, çevresindeki ağaç ve bitki örtüsünün sarı, kahverengi ve kızıl tonlarıyla bütünleşti. Doğanın farklı renklerini bir araya getiren bölge, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Kamp ve doğaseverlerin uğrak yeri olan şelale ve çevresi, sonbahar ile birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü. Bölgenin doğal güzelliği havadan görüntülendi.