Sivas'ın Ulaş ilçesinde, polis ekipleri son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe esnafı ve vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemler hakkında uyararak broşür dağıttı.
Polisler, suç ve suçun işlenmesini önlemeye yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.
Sivas'ta Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme
