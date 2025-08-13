Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Milyon Lira

SİVAS'ta kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtarak 'adınız FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı' yönünde iddiada bulunarak bir kişiyi 10 milyon lira dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

1 Ağustos günü kentte yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Ağustos günü Sivas merkezli olarak Ankara, Diyarbakır ve Kütahya illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda olayın şüphelisi oldukları belirlenen M.Ç, E.E. ve F.M. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve F.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca alınan ifadeler sonucunda bu kişilerin Isparta, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla illerinde gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon lira civarında faili meçhul dolandırıcılık olaylarının şüphelisi oldukları tespit edildi.