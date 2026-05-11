Sivas'ta Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

11.05.2026 02:52
Sivas-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak devrildi. 1 ölü, 4 yaralı.

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpıp, şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Söğütçük köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkışla ilçesi istikametinden Sivas kent merkezi yönüne gelen Alparslan Kelkit (34) yönetimindeki 58 ND 936 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Hasan Karapınar (57) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Rukiye Karapınar (53), Yusuf Talha Karapınar (14) ve Rabia Sümeyye Karapınar Kelkit (30) yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

