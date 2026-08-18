Sivas'ta Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı

Sivas\'ta Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu minibüsü bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(SİVAS) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 12.30 sıralarında, Suşehri ilçesi Elmaseki - Çokrak köyü mevkii D-865 karayolu üzerinde, Sivas'tan Suşehri istikametine doğru seyir halinde bulunan yolcu minibüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi neticesinde tek taraflı, ölümlü ve maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından bölgeye; Sağlık, (Kara Ambulansı, Hava Ambulansı ve UMKE) Emniyet, Jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale, kurtarma ve çevre güvenliği çalışmalarına süratle başlanılmıştır.

İlk belirlemelere göre; 14 yolcu bulunan araçta, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız ağır yaralanmış, 6 vatandaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere ve il merkezine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat İşlemleri de başlatılmıştır. Bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA

Acil Durum, Suşehri, Güncel, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Asensio’dan kafa karıştıran paylaşım Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı
Bu nasıl gelenek Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Çorum FK’den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
İtalyan otomotiv devinin ilk “elektriklisi“ rekor fiyata satıldı İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı 'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi
Bursa’da aynı adrese 15 sipariş verildi Kuryeler neye uğradığını şaşırdı Bursa'da aynı adrese 15 sipariş verildi! Kuryeler neye uğradığını şaşırdı

15:23
Roberto Carlos Müslüman oldu
Roberto Carlos Müslüman oldu
15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
15:00
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
14:49
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber Kardeşi yoğun bakımda
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda
14:35
Nereden nereye 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor
Nereden nereye! 60 milyon euroluk yıldız 9. ligde top oynuyor
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:11
Görüntü başkent Ankara’dan Rezilliği görenler telefona sarıldı
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:30
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var
12:21
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 15:31:29. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.