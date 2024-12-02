Sivas\'ta termometreler eksi 23 dereceyi gördü

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Önceki hafta yağan kar sonrası Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas'ta Türkiye'nin günlük en düşük hava sıcaklığı ölçüldü.

Sivas'ta aralık ayında etkisinin gösteren soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde sıfırın altında 14 dereceyi bulan hava sıcaklığı, ilçelerde daha düşük değerlere ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; bugün Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri Altınyayla ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,2 derece ölçüldüğü ilçede hayat durma noktasına geldi. Vatandaşlar aküleri biten araçlarını çalıştırmakta zorlanırken buz tutan ağaçlar objektiflere yansıdı.

"55 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR SOĞUK GÖRMEDİM"

İlçede öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförü Fikret Bıyık minibüsünün sabah namazından bu yana çalışmadığını ifade ederek, "Marş dönüyor ama araç çalışmıyor. Mazot donmuş, yoğurt gibi olmuş. Bu yüzden servislerde sıkıntı yaşadık. Arkadaşlarımızla birbirimizi idare ettik. Daha önce görülmemiş bir soğuk var. Hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece gösteriyor ama ben 55 yaşındayım böyle bir soğuk görmedim." dedi.