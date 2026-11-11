Sivas ve Taşeli GES projelerine 8 finans kuruluşu destek mektubu verdi - Son Dakika
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Sivas ve Taşeli GES projelerine 8 finans kuruluşu destek mektubu verdi

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Sivas ve Taşeli GES projelerine 8 finans kuruluşu destek mektubu verdi
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COP31 marjında Sivas ve Taşeli GES projelerinin finansmanına yönelik destek mektubu 8 kuruluş tarafından imzalandı. ACWA Power’ın yaklaşık 1,6 milyar avroluk yatırımla 2029’da faaliyete geçirmeyi hedeflediği santrallerin 1,3 milyon haneye elektrik sağlaması bekleniyor.

Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) marjında Suudi şirket ACWA Power'ın Türkiye'de hayata geçireceği GES projeleri için önemli bir anlaşma imzalandı. 8 kalkınma ve ticari finans kuruluşu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında daha önce mutabakata varılan toplam 5 GW'lik yenilenebilir enerji projesinin ilk aşamasını oluşturan Sivas ve Taşeli GES projelerinin finansmanına yönelik bir destek mektubu imzaladı. İmzalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi mevkidaşı Abdulaziz bin Selman Al-Saud'un huzurunda atıldı.

DESTEKLERİNİ TEYİT ETTİLER

Söz konusu kuruluşlar mektubu imzalayarak iki projeye desteklerini teyit etmiş oldu ve her iki santralin finansmanının düzenlenmesi yönünde önemli bir adım atıldı. Destek mektubunu imzalayan finans kuruluşları; Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Société Générale ve Standard Chartered'dan oluştu.

RÜZGAR VE GÜNEŞTE 175 BİN MEGAVAT HEDEFİ

İmza töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin çok önemli hedefleri olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, 2040'ta rüzgar ve güneşte 175 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunun için her yıl bizim ilave 9 bin megavata yakın yeni kapasiteyi hayata geçirmemiz lazım" dedi.

Yeni kapasiteler için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları düzenlediklerini ve son 2,5 yıl içerisinde 6 bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirdiklerini anımsatan Bakan Bayraktar, "Bunun yanı sıra hükümetlerarası anlaşmalar yoluyla yeni yenilenebilir yatırımları yapacağımızı da ifade etmiştik." diye konuştu.

PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEK FİNANSMAN

Türkiye ile Suudi Arabistan hükümetleri arasında yapılan anlaşma çerçevesinde toplamda 5 bin megavatlık GES ve RES projelerini, bunun ilk etabında da Sivas ve Karaman'da biner megavatlık projeleri hayata geçirmek istediklerini belirten Bakan Bayraktar, "İmzalanan anlaşma, toplam 5 bin megavatlık paketin 2 bin megavatlık kısmındaki finansal anlaşmaydı. 9 tane uluslararası kuruluşla beraber bu projeyi hayata geçirecek finansmanı sağlama imzalarını atmış olduk" dedi.

BİR KISMI RÜZGAR, BİR KISMI GÜNEŞ OLABİLİR

5 bin megavatlık proje paketinin kalan 3 bin megavatlık kısmıyla ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, "3 bin megavatlık bölümün bir kısmı rüzgar, bir kısmı güneş olabilir. Bunun içerisine aynı zamanda depolamayı da katmayı hedefliyoruz. Örneğin Karaman'dan İstanbul'a kadar veya batıya kadar elektriği taşıyacak yüksek gerilim elektrik hatlarını da ilave ettiğinizde bu 5-6 milyar dolarlık bir paket anlamına geliyor" diye konuştu.

HER BİRİ BİN MW KAPASİTELİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma çerçevesinde, Sivas ve Taşeli'deki iki güneş enerjisi santralinin her biri bin MW kapasiteye sahip olacak.

TOPLAM 1.6 MİLYAR AVROLUK YATIRIM

ACWA Power, toplam yaklaşık 1.6 milyar avroluk yatırımı temsil eden her iki santralin de 2029 yılında faaliyete geçmesini hedefliyor.

1.3 MİLYON HANEYE ELEKTRİK

Türkiye'nin 2053 yılına kadar Net Sıfır Emisyona ulaşma hedefine önemli katkıda bulunacak olan projelerin, faaliyete geçtiğinde 1.3 milyon haneye elektrik sağlaması ve yılda yaklaşık 1.65 milyon ton karbondioksit emisyonunu önlemesi bekleniyor.

İLGİLİ KANUN YÜRÜRLÜKTE

3 Şubat'ta Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'de toplam 5 bin MW kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesini ve ilk etapta Sivas ile Karaman'da (Taşeli) her biri bin MW olmak üzere 2 bin MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin kurulmasını öngörüyordu. Bu kapsamda hazırlanan ve Meclis'ten geçen 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 27 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: DHA
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