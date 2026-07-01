Siyasi Parti Üye Sayıları Güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasi Parti Üye Sayıları Güncellendi

01.07.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKP üyeleri 11.7 milyon, CHP ise 1.8 milyona düştü. Diğer partilerin üye sayıları da açıklandı.

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti üye sayılarını güncelledi. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısı son altı ayda 166 bin 612 artarak 11 milyon 709 bin 913 olurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı 42 bin 784 azalarak 1 milyon 879 bin 973 oldu. Yeniden Refah Partisi 783 bin 85, Milliyetçi Hareket Partisi de 501 bin 122 üyeyle bu iki partiyi izledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi parti üye sayılarını güncelledi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenen üye sayılarının açıklanmasıyla son altı ayda siyasi partilerin üye sayılarındaki değişiklik de ortaya çıktı. Buna göre en çok üyeye sahip siyasi partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi, 11 milyon 709 bin 913

Cumhuriyet Halk Partisi, 1 milyon 879 bin 973

Yeniden Refah Partisi, 783 bin 85

Milliyetçi Hareket Partisi, 501 bin 122

İYİ Parti, 385 bin 25

Saadet Partisi, 374 bin 724

Demokrat Parti, 302 bin 852

Anahtar Parti, 142 bin 83

Demokrasi ve Atılım Partisi, 123 bin 338

Büyük Birlik Partisi, 115 bin 49

Zafer Partisi, 74 bin 399

Gelecek Partisi, 59 bin 361

Bağımsız Türkiye Partisi, 52 bin 525

Yeni Yüzyıl Partisi, 50 bin 967

Yerli ve Milli Parti, 36 bin 86

Türkiye İşçi Partisi, 35 bin 130

Genç Parti, 23 bin 759

Demokratik Sol Parti, 23 bin 58

Anavatan Partisi, 22 bin 251

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 17 bin 60

Hür Dava Partisi, 16 bin 939

Vatan Partisi, 12 bin 200

Türkiye İttifakı Partisi, 10 bin 700

Cumhuriyet ve Adalet Partisi, 10 bin 541

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Parti Üye Sayıları Güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Bugün başlıyor İşte Türkiye’de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama Bugün başlıyor! İşte Türkiye'de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama
İstanbul’da infial yaratan görüntü Silahını vatandaşlara doğrulttu İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu
ABD’de dehşete düşüren görüntüler Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu

23:31
Atletico Madrid’den Fenerbahçe’ye Lookman’dan sonra bir çalım daha
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha
23:08
Raketinde Filistin, kortta güç Zeynep Sönmez Wimbledon’a damga vurdu
Raketinde Filistin, kortta güç! Zeynep Sönmez Wimbledon'a damga vurdu
22:40
Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası’nı ’’Macarena’’ ile salladı
Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası'nı ''Macarena'' ile salladı
22:02
Türk futbolunun tarihi kulübü, ’’Artık yorulduk’’ diyerek ligden çekildi
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:34
Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:44
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 23:47:03. #7.12#
SON DAKİKA: Siyasi Parti Üye Sayıları Güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.