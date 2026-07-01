Siyasi Parti Üye Sayıları Güncellendi

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti üye sayılarını güncelledi. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısı son altı ayda 166 bin 612 artarak 11 milyon 709 bin 913 olurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı 42 bin 784 azalarak 1 milyon 879 bin 973 oldu. Yeniden Refah Partisi 783 bin 85, Milliyetçi Hareket Partisi de 501 bin 122 üyeyle bu iki partiyi izledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi parti üye sayılarını güncelledi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenen üye sayılarının açıklanmasıyla son altı ayda siyasi partilerin üye sayılarındaki değişiklik de ortaya çıktı. Buna göre en çok üyeye sahip siyasi partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi, 11 milyon 709 bin 913

Cumhuriyet Halk Partisi, 1 milyon 879 bin 973

Yeniden Refah Partisi, 783 bin 85

Milliyetçi Hareket Partisi, 501 bin 122

İYİ Parti, 385 bin 25

Saadet Partisi, 374 bin 724

Demokrat Parti, 302 bin 852

Anahtar Parti, 142 bin 83

Demokrasi ve Atılım Partisi, 123 bin 338

Büyük Birlik Partisi, 115 bin 49

Zafer Partisi, 74 bin 399

Gelecek Partisi, 59 bin 361

Bağımsız Türkiye Partisi, 52 bin 525

Yeni Yüzyıl Partisi, 50 bin 967

Yerli ve Milli Parti, 36 bin 86

Türkiye İşçi Partisi, 35 bin 130

Genç Parti, 23 bin 759

Demokratik Sol Parti, 23 bin 58

Anavatan Partisi, 22 bin 251

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 17 bin 60

Hür Dava Partisi, 16 bin 939

Vatan Partisi, 12 bin 200

Türkiye İttifakı Partisi, 10 bin 700

Cumhuriyet ve Adalet Partisi, 10 bin 541