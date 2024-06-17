Siyasi Partiler Kurban Bayramı Dolayısıyla DEM Parti'yi Ziyaret Etti

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Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında CHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetleri, DEM Parti'yi ziyaret etti.

Konuk heyetler, DEM Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, İstanbul Milletvekili Celal Fırat ve Parti Meclisi Üyesi Beyza Zeyno Bayramoğlu tarafından karşılandı.

Ziyaretlerde, DEM Parti ve konuk heyetler, birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

DEM Parti'nin ilk ziyaretçileri, Gelecek Partisi heyetinden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin ve Genel Başkan Danışmanı Muhammet Emin Parlak oldu.

Ziyarette konuşan Türkdoğan, ülkeye ve bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunarak, İçişleri Bakanlığınca Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Milletvekili Bilici de "Biz, ne olursa olsun kesinlikle kayyuma karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ülkenin batısında nasıl bir uygulama yapılıyorsa doğu ve güneydoğusundaki illerinde de aynı uygulamaların yapılmasından yana olduğumuzu söylüyoruz." dedi.

CHP'nin ziyareti

DEM Parti daha sonra CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu, Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak'tan oluşan heyeti ağırladı. CHP heyetinin ziyaretinde de Akış'ın görevinden uzaklaştırılması konuşuldu.

DEM Parti'li Türkdoğan, "İktidarın kayyum siyasetine karşı demokrasiyi savunuyoruz. Barış mücadelesi, barış siyaseti bizim için vazgeçilmez." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Yavuzyılmaz da "Bir belediye başkanıyla ilgili seçilme yeterliliğini görüp Yüksek Seçim Kurulu'nun uygunluk vermesine rağmen, seçimi kazandıktan sonra onu görevden alırken, belediye meclisinden, yeni belediye başkanını belirlemek varken, buna rağmen belediye meclisini de devre dışı bırakarak halkın iradesini bütünüyle yok sayan bir anlayış var. Bu anlayışı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik sorunlarının bulunduğunu, bunları gündemden düşürerek başka tartışmalar açılmaya çalışıldığını öne süren Yavuzyılmaz, "Bizim de vazifemiz, yerel seçimlerin birinci partisi olarak iktidara gelmek için bu büyük mücadelemizi sürdürmek. Burada vatandaşımıza kulak veriyoruz." diye konuştu.

DEM Parti'yi daha sonra, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetleri ziyaret etti.