Slovakya Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan açıklama - Son Dakika
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Slovakya Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

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Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico hakkında ülkenin Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini açıklamada bulundu. Pellegrini, Fico ile hastanede kısa bir görüşme yaptığını belirterek durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Pellegrini, açıklamasında Fico'nun ölümden kıl payı kurtulduğuna da işaret etti.

16.05.2024 18:23
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Slovakya'da 15 Haziran'da göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, dün saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun ölümden kıl payı kurtulduğunu bildirdi.

"SADECE BİRKAÇ DAKİKA KONUŞMAMA İZİN VERİLDİ"

Pellegrini, Fico'nun tedavi gördüğü hastaneye ziyaretinin ardından basına yaptığı açıklamada, Başbakan'ın vücuduna isabet eden kurşunların birkaç milimetre farklı bir yere gelmesi durumunda, kendisinden "merhum başbakan olarak bahsediyor olacaklarını" söyledi.

"Başbakan Robert Fico ölümden kıl payı kurtuldu." diyen Pellegrini, durumunun hala ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Pellegrini, "Onunla sadece birkaç dakika konuşmama izin verildi. Çünkü şu anki durumu dikkatini dağıtacak herhangi bir dış unsur olmaksızın, huzur ve sessizlik gerektiriyor." dedi.

Başbakan'ın önünde zor ve önemli bir sürecin olduğunu dile getiren Pellegrini, ülke kurulduğundan bu yana ilk defa "kırmızı çizginin aşıldığına, bütün bir millet olarak bunun farkına varılması gerektiğine" dikkati çekti.

"SALDIRGANIN HERHANGİ BİR GRUPLA BAĞLANTISI YOK"

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok da saldırgana ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Estok, saldırganın eylemi tek başına gerçekleştirdiğini, sağ ya da sol herhangi bir aşırıcı örgüte üye olmadığını, nisanda gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında saldırıyı yapmak için plan yaptığını kaydetti.

Saldırganın iktidar karşıtı çok sayıda gösteriye katıldığını, hükümetin politikalarına karşı çıktığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Estok, saldırı kapsamında 32 kişinin daha sorgulandığı bilgisini verdi.

Bu arada, saldırı sonrasında toplanan Slovakya Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede olağanüstü hal ilan edilmeyeceğini ancak hedef olasılığı olan siyasilerin güvenliklerinin arttırıldığını duyurdu. Başbakan Fico'nun yakın korumalarının saldırgana ilk müdahalelerine ilişkin de bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Fico, başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, bu sabah yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun ameliyat sonrasında durumunun istikrarlı olduğunu ancak hala ciddiyetini koruduğunu duyurmuştu.

Slovakya Başbakanı\'nın sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı\'ndan açıklama
Kaynak: AA

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