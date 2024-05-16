Slovakya Başbakanı\'nın sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı\'ndan açıklama

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Slovakya'da 15 Haziran'da göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, dün saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun ölümden kıl payı kurtulduğunu bildirdi.

"SADECE BİRKAÇ DAKİKA KONUŞMAMA İZİN VERİLDİ"

Pellegrini, Fico'nun tedavi gördüğü hastaneye ziyaretinin ardından basına yaptığı açıklamada, Başbakan'ın vücuduna isabet eden kurşunların birkaç milimetre farklı bir yere gelmesi durumunda, kendisinden "merhum başbakan olarak bahsediyor olacaklarını" söyledi.

"Başbakan Robert Fico ölümden kıl payı kurtuldu." diyen Pellegrini, durumunun hala ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Pellegrini, "Onunla sadece birkaç dakika konuşmama izin verildi. Çünkü şu anki durumu dikkatini dağıtacak herhangi bir dış unsur olmaksızın, huzur ve sessizlik gerektiriyor." dedi.

Başbakan'ın önünde zor ve önemli bir sürecin olduğunu dile getiren Pellegrini, ülke kurulduğundan bu yana ilk defa "kırmızı çizginin aşıldığına, bütün bir millet olarak bunun farkına varılması gerektiğine" dikkati çekti.

"SALDIRGANIN HERHANGİ BİR GRUPLA BAĞLANTISI YOK"

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok da saldırgana ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Estok, saldırganın eylemi tek başına gerçekleştirdiğini, sağ ya da sol herhangi bir aşırıcı örgüte üye olmadığını, nisanda gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında saldırıyı yapmak için plan yaptığını kaydetti.

Saldırganın iktidar karşıtı çok sayıda gösteriye katıldığını, hükümetin politikalarına karşı çıktığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Estok, saldırı kapsamında 32 kişinin daha sorgulandığı bilgisini verdi.

Bu arada, saldırı sonrasında toplanan Slovakya Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede olağanüstü hal ilan edilmeyeceğini ancak hedef olasılığı olan siyasilerin güvenliklerinin arttırıldığını duyurdu. Başbakan Fico'nun yakın korumalarının saldırgana ilk müdahalelerine ilişkin de bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.