Slovenya'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Slovenya'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Slovenya\'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı
03.07.2025 11:25
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Büyükelçi Rencelj, Gazze'de ateşkes ve insani yardım erişimi için BM'ye destek verdiklerini belirtti.

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj, "Slovenya, Gazze'deki insani durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne haziran başında sunulan karar taslağının arkasındaydı. Gazze'de derhal ve tam bir ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın engelsiz erişiminin sağlanması çağrısında bulundu. Bunlar, takip etmek istediğimiz ve takip etmeye devam ettiğimiz üç ana hedef." dedi.

Büyükelçi Rencelj, Türkiye-Slovenya ilişkileri ve Slovenya'nın Filistin meselesindeki tutumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Slovenya ile Türkiye arasındaki ilişkileri "mükemmel" şeklinde tanımlayan Rencelj, iki ülkenin NATO müttefiki olduğunu hatırlattı.

Rencelj, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday olduğuna değinerek, ülkesinin AB kapsamında genişlemenin güçlü destekçisi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Slovenya'nın stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Rencelj, "Slovenya'nın sadece üç stratejik ortağı var; Fransa, Almanya ve Türkiye. Bahsettiğim bu dostluk, 34 yılda kurduğumuz işbirliği, stratejik ortaklığa dönüştü diyebilirim. Bu, jeopolitik değişimlerin yaşandığı belirsizlik döneminde elbette çok önemli. Bence Türkiye gibi dost bir ülkeye sahip olmak bizim için önemli." diye konuştu.

Rencelj, her yıl 25 Haziran'da kutlanan "Slovenya Devlet Günü"ne de değinerek, "Bu gün, yaklaşık 34 yıl önceki bağımsızlık mücadelemizi hatırlatıyor. 25 Haziran 1991'de Slovenya bağımsızlığını ilan etti, daha sonra AB ve NATO'ya katıldı. Bu gün, o günden bu yana kat ettiğimiz yolu, Türkiye de dahil olmak üzere kurduğumuz dostlukları hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Slovenya'nın da olduğu benzer görüşteki AB üyeleri, bu tür ihlallerin ele alınması ve sonuçlarının olması gerektiği konusunda kararlı"

Rencelj, 26 Haziran'da AB Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'de bulunan Slovenya Başbakanı Robert Golob'un, gazetecilere yaptığı "AB, gelecek iki hafta içerisinde Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmazsa biz benzer görüşteki ülkeler olarak İsrail'e gerçek bir baskı uygulamak için harekete geçeceğiz. Bunu yapmaya hazırız. Artık zamanı geldi." açıklamasına da değindi.

Ülkesinin Orta Doğu'daki meselelerle ilgili tutumunun ilk günden beri bazı ilkelere bağlılık olduğunu vurgulayan Rencelj, "Slovenya, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısını çok net bir şekilde kınadı, ancak aynı şekilde İsrail'in tepkisini de, özellikle sivil halkın çektiği acılar ve uluslararası hukukun ihlali konusunda çok net bir şekilde kınadı." şeklinde konuştu.

Rencelj, Slovenya'nın "ilkelerine, uluslararası hukuka, kendi haklarına, AB üyesi olarak uluslararası toplumla etkileşimine ve son bir buçuk yıldır BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak hareket ettiğine" işaret ederek, "Slovenya, Gazze'deki insani durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne haziran başında sunulan karar taslağının arkasındaydı ve Gazze'de derhal ve tam bir ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın engelsiz erişiminin sağlanması çağrısında bulundu. Bunlar, takip etmek istediğimiz ve takip etmeye devam ettiğimiz üç ana hedef." dedi.

Golob'un açıklamasının ülkesinin AB içindeki eylemleri ile ilgili olduğunu belirten Rencelj, AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nin son oturumunda, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'yla ilgili olarak İsrail'in ihlallerine ilişkin bir rapor sunulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu raporda, İsrail'in uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair işaretler vardı. Slovenya'nın da aralarında bulunduğu benzer görüşteki AB üyeleri, bu tür ihlallerin ele alınması ve sonuçlarının olması gerektiği konusunda kararlıdır. Başbakanın açıklamasını bu şekilde yorumluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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