Slovenya Milli Günü, Ankara'da yapılan resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
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Slovenya Milli Günü, Ankara'da yapılan resepsiyonla kutlandı

Slovenya Milli Günü, Ankara\'da yapılan resepsiyonla kutlandı

Ankara'da düzenlenen Slovenya Milli Günü resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj ile davetliler katıldı. Büyükelçi Rencelj, Türkiye'de nezaket ve konukseverlikle karşılandığını belirterek, Slovenya'nın bağımsızlığını elde etmek ve uluslararası tanınırlığını kazanmak için çabaladığını söyledi. Ayrıca, Türkiye-Slovenya ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde güçlendiğini ve AB-Türkiye ilişkilerine destek verdiklerini ifade etti.

10.06.2024 21:23
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Slovenya Milli Günü, Ankara'da yapılan resepsiyonla kutlandı.

Başkentteki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen Slovenya Mili Günü resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj ile davetliler katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Rencelj, Türkiye'de nezaket ve konukseverlikle karşılandığını belirterek, Slovenya Milli Günü kutlamasına katılan davetlilere teşekkür etti.

Ülkesinin 33 yıl önce bağımsızlığını elde ettiğine işaret eden Rencelj, Slovenya'nın o dönemde uluslararası tanınırlığını kazanmak ve diğer ülkelerle barış içinde yaşamak istediğini kanıtlamak için çabaladığını söyledi.

Rencelj, ülkesinin geçen hafta Filistin devletini tanıdığını anımsatarak, "Filistin'i tanıma kararı, Gazze'deki insanlık trajedisinin kara bulutları altında olgunlaştı." dedi.

Slovenya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'daki 20'nci yılını kutladığına dikkati çeken Rencelj, kendi geleceğini belirleme hakkı ihlal edilenlerin mücadelesine destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Rencelj, Ukrayna'nın egemenlik haklarının ihlal edildiğini vurgulayarak, uluslararası barış, güvenlik ve mimarinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Rencelj, ülkesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bu zorluklarla doğrudan mücadele ettiğinin altını çizdi.

Türkiye-Slovenya ilişkileri

Slovenya'nın Türkiye ile işbirliğine önem verdiğini kaydeden Rencelj, "İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, bağlarımızı güçlendirmek için sağlam temel oluşturdu." diye konuştu.

Rencelj, Türk şirketlerinin, Slovenya'daki kara ve demir yollarını modernleştirmede merkezi rol oynadığını belirterek, hava ve deniz trafiğinde daha yakın işbirliğini arzuladıklarını ifade etti.

Türkiye-Slovenya ilişkilerinin, AB ve Türkiye ilişkilerine katkı sağladığını anlatan Rencelj, dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin AB politikalarına yön vereceğini söyledi.

Rencelj, AB'nin genişleme ve komşuluk politikasını desteklediklerine dikkati çekerek, "Bu bağlamda, AB-Türkiye ilişkilerine yeniden enerji verilmesini destekliyoruz. Bunun iki tarafa da fayda sağlayacağına inanıyoruz ve üstümüze düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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