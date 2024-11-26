Smotrich'ten Gazze'ye İşgal Çağrısı - Son Dakika
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Smotrich'ten Gazze'ye İşgal Çağrısı

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Gazze'yi işgal ederek nüfusu iki yılda yarıya düşürmeyi istedi.

26.11.2024 00:17
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Lübnan ile yapılacak herhangi bir ateşkesi reddederek", Gazze Şeridi'ni işgal ederek oradaki Filistinlilerin sayısının iki yılda yarı yarıya azaltılması çağrısını yineledi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonu ile Israel Hayom gazetesinin haberlerine göre Smotrich, liderlik ettiği aşırı sağcı "Dini Siyonizm" partisinin toplantısında konuştu.

İsrail basınında yer alan Lübnan'da ateşkese varılma ihtimaliyle ilgili haberlerin aksine aşırı sağcı Bakan Smotrich, "Anlaşma yok (Lübnan'da), eğer imzalanırsa da imzalı bir kağıttan daha büyük bir değere sahip olmayacak. Hizbullah'ı parçaladık ve parçalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Israel Hayom'un haberinde de Smotrich'in partisinin toplantılarında Gazze'yi işgal etme çağrısında bulunarak, 2,3 milyon nüfuslu Gazze'deki Filistin nüfusunun iki yıl içinde yarı yarıya düşürülmesi çağrısı yaptığı belirtildi.

Gazze Şeridi için sık sık işgal çağrıları yapan aşırı sağcı Bakan Smotrich, 18 Kasım'da Hamas'ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya zorlamak için Gazze'nin kuzeyinin "tamamen işgal edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

İsrail basını da Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazmıştı.

Kaynak: AA

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