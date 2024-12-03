Sofya'da Filistin Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Sofya'da Filistin Dayanışma Günü Kutlandı

Sofya'da düzenlenen etkinlikte, Filistin halkına destek çağrısı yapıldı ve savaş fotoğrafları sergilendi.

03.12.2024 22:46
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" kutlandı.

Filistin'in Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Bulgaristan Temsilciliği'nin işbirliğiyle Sinema Evi Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Filistin'in Sofya Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, "Bugün, her zamankinden daha fazla, uluslararası toplumu destek ve insani dayanışma için çağırıyoruz. Filistin halkını soykırım hayaletinden korumak ve İsrail'in amansız öldürme ve yıkım kampanyası karşısında ulusal özgürlük projemizi korumak için seslerinize ve eylemlerinize ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bulgaristan'da Arap Toplulukları Koordinasyon Konseyi Başkanı Georgec Riashi de İsrail güçlerinin Gazze'de son bir yılda 17 bin çocuk, 1000'i aşkın sağlık görevlisi ve 178 gazeteciyi öldürdüğünü belirterek, "Vahşetin haklı hiçbir yanı olamaz. Filistin halkı işgal altında yaşarken, soykırıma maruz kalırken, uluslararası kuruluşlar bu trajediyi kaygısızca izliyor." dedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Dairesi Başkanı Angel Angelov, 1988 yılında Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Filistin'i tanıdığını anımsattı. Angelov, "Filistin halkı, İsrail Devleti ile barış ve huzur içinde yaşayabilecek, müstakil ve demokratik bir devlete sahip olma koşulsuz hakkına sahiptir. Filistin sorunu kalıcı ve demokratik bir çözüme ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Salonun giriş bölümünde, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında büyük bölümünü Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği, Gazze'deki savaş şiddetini gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlendi.

Etkinliğe, Bulgaristan'ın eski Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, Bulgaristan Müslümanlar Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Sofya'da görev yapan Türkiye'nin ve Arap ülkelerinin diplomatları ve çok sayıda Filistin destekçisi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sofya'da Filistin Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika

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