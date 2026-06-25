Sofya'da NATO Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Sofya'da NATO Güvenliği Toplantısı

25.06.2026 21:29
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sofya'da Türkiye-Bulgaristan eksenli NATO güvenliği toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Center for the Study of Democracy (CSD) düşünce kuruluşu işbirliğinde "NATO'da Bölgesel Güvenliği Yeniden Düşünmek: Dayanıklılık, İş Birliği ve Türkiye-Bulgaristan Ekseni" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca NATO üye ülkelerinin başkentlerinde ilgili ülkelerdeki düşünce kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde icra edilen program serisinin 11'incisi 25 Haziran'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ilk olarak, "NATO'da Bölgesel Güvenliği Yeniden Düşünmek: Dayanıklılık, İş Birliği ve Türkiye-Bulgaristan Ekseni" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Programın açış konuşmaları Center for the Study of Democracy Jeoekonomi Programı Direktörü tarafından gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran katılımcılara video mesajla hitap etti.

Toplantı, NATO üyesi ülkelerin diplomatik temsilcileri, güvenlik ve dış politika uzmanları, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan seçkin bir katılımcı kitlesini bir araya getirdi.

CSD Kıdemli Araştırmacısı Michael Miklaucic'in moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhittin Ataman, Bulgaristan eski Savunma Bakanı Prof. Todor Tagarev, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, SETA Vakfı Kıdemli Araştırmacısı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Akıllı ile CSD Jeoekonomi Programı Direktörü Martin Vladimirov konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundu.

İki aşamalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Ankara Zirvesi'ne yönelik beklentiler, Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz güvenliğine etkileri, Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumu ve İttifakın savunma-caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Konuşmacılar, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın korunmasına yönelik katkıları, Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması, savunma sanayii kapasitesi ve diplomatik rolünün NATO açısından önemine dikkati çekti.

Toplantıda ayrıca, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasındaki Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu başta olmak üzere bölgesel güvenlik işbirliği mekanizmaları değerlendirildi.

Enerji arz güvenliği, kritik altyapıların korunması ve savunma teknolojileri alanlarında Türkiye-Bulgaristan işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, Karadeniz bölgesinin Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisi açısından stratejik önem taşıdığı ifade edildi.

Etkinliğin ikinci ayağında, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında basın mensuplarıyla bir araya gelindi.

Sofya'da mukim ulusal ve uluslararası basın mensuplarının iştirak ettiği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ile SETA Vakfı Kıdemli Araştırmacısı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Akıllı, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, Türkiye'nin İttifak içindeki rolü, savunma sanayii kapasitesi ve NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı, transatlantik ilişkiler, güney kanadın önemi ile yapay zeka ve otonom sistemlerin sorumlu kullanımına yönelik uluslararası düzenleme ihtiyacı ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sofya'da NATO Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

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