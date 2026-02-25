Soğuk Hava ve Kar Beklentisi - Son Dakika
Soğuk Hava ve Kar Beklentisi

Soğuk Hava ve Kar Beklentisi
25.02.2026 18:33
Balkanlardan gelen soğuk hava, Ankara ve İstanbul'da kar ve yağmur getirecek.

METEOROLOİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Ankara ve İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde bugünden itibaren etkisini artırıyor. Pazar gününe kadar; kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde bugünden itibaren azalacak sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadiselerine karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ CUMA ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların 27 Şubat Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı sürmesi tahmin ediliyor.

ANKARA'DA YARIN KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların azalması ile birlikte şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı tahmin ediliyor.

BEKLENEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

Bazı il merkezlerinde, 26 Şubat - 05 Mart tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"Ankara eksi 3 derece, İstanbul eksi 2 derece, İzmir 3 derece, Konya eksi 2 derece, Kocaeli 3 derece, Bolu eksi 5 derece, Samsun 1 derece, Trabzon 4 derece, Tokat eksi 5 derece, Erzurum eksi 14 derece, Eskişehir eksi 2 derece, Afyonkarahisar eksi 7 derece, Balıkesir 0 derece, Sivas eksi 8 derece."

Kaynak: DHA

