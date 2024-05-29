Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı

Nevşehir\'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı

Necati Dikici, Acıgöl ilçesinde fırına ekmek almaya giderken sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan Dikici, çevredekilerin müdahalesi ile köpeklerden kurtuldu. Dikici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önlem alınmasını istedi.

29.05.2024 16:28
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NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde fırına ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Necati Dikici (58), yaralandı.

Acıgöl ilçesinde sabah saatlerinde fırına ekmek almaya giden Necati Dikici, bir banka şubesinin yanına geldiği sırada sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Karnından ve kolundan yaralanan Dikici, çevredekilerin müdahalesi ile köpeklerden kurtuldu. Necati Dikici, kendi imkanları ile Acıgöl Devlet Hastanesi'ne gitti.

Olay sırasında çok korktuğunu belirten Necati Dikici, "Sabah ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Yere düştüm. Bana saldıran köpekler 8-10 taneydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir çare bulsun, biz sokağa çıkamıyoruz. Çevreden gelen 8-10 kişi beni kurtardı. Buna önlem alınmasını istiyoruz. Kolumu, karnımı parçaladı. Çevredekiler ambulans çağırdı. Ama ambulans gelmeden arkadaşlar beni bir araçla hastaneye götürdüler. Artık sokağa çıkamam" dedi.

Kaynak: DHA

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