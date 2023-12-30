Sol Parti, yerel seçimlerde kent demokrasisini önemsiyor

UĞUR İSTANBULLU

Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş, "Mesele salt bir biçimde AKP'ye kaybettirme değil aynı zamanda kentlerimizi kazanma meselesi olduğunu düşünüyor ve meseleye buradan bakıyoruz. O yüzden arkadaşlarımızla ince eleyip sıkı dokuyoruz belediye başkanlık meselesinde alacağımız tutumu ama Artvin'in bütün ilçelerinde il genel meclis adaylarına kendi adaylarımızla gireceğiz ve bu konuda kararımız var ve Sol partiyi il genel meclislerinde alabildiği en çok oyla taçlandırmak ve aynı zamanda il genel meclislerine de girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Doğu Karadeniz sorumlusu Alper Taş, "Elbette ki burada yerel demokrasiyi kuvvetlendirme ve geliştirme, güçlendirme ve AKP'nin buralarda mevziler kazanma siyasetin elbette önüne geçilmesini önemsiyoruz ama sonuçta bir farklılığın ve bir kent demokrasisinin inşa edilmesini, farklı ve örnek yerel yönetimlerin oluşturulmasını oldukça önemsiyoruz" diye konuştu.

"MESELEYİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDA BİR MAKAM OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Alper Taş şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz bölgesine Sol parti adına yetkiliyim. Sol parti yerel seçimlere, yerel demokrasi örneği ve kent demokrasisi örneği yaratmak, yerel meclisler ve yerel çalıştaylar tarafından kalıcı, yerel halkın kendi sorunlarına sahip çıkabileceği ve demokratik örgütlenmeleri yaratmayı yerel seçim siyasetinin en önemli meselesi olarak görüyor. Bu konuda halkın yönetime katılma alanlarını genişletme, katılma mekanizmalarını genişletme ve halkın söz, yetki, karar alanlarını çoğaltma mücadelesinin en önemli noktalarından biri olarak görüyor ve bu doğrultuda yerel seçimlere bakıyor. Meseleyi sadece bir makam kazanmak meselesi olarak değil halkın kentine sahip çıkma ve geleceğini belirleme meselesi olarak görüyor.

"KALICI KENT MECLİSLERİNİ YARATMAYI YEREL SEÇİM SİYASETİ OLARAK GÖRÜYORUZ."

Öncelikle kent çalıştaylarını, yerel meclislerini önemsiyor ve kalıcı kent meclislerini yaratmayı yerel seçim siyaseti olarak görüyor. Şu an belediye başkanlıkları seçimlerinde tek tek ilçelerde ne yapacağımıza ilişkin tartışmalarımızı sürdürüyoruz çünkü bu konularda toplumu dinliyoruz, halkı dinliyoruz, çevre çeper ilişkilerimizi dinliyoruz çünkü burada vereceğimiz karar oldukça önemli. Örneğin Artvin'de bir önceki seçimde Sol parti çok etkili bir siyaset izledi ve AKP'nin kaybetmesi noktasında çok önemli çalışmalara imza attı ve bizim de burada katkımız oldu. 7-2 AKP lehine olan belediyelerdeki durumu 7-2 CHP lehine dönüşmesinde bizim 2019 seçimlerinde çok büyük katkılarımız oldu. Biz o dönem AKP'ye kaybettirme meselesi olarak bakmıştık ama yaşadığımız süreç içerisinde gördük ki, kazanılan CHP'li belediyelerin çok etkili ve örnek bir yerel yönetim pratiğini geliştiremediğini gördük ve gözlemledik. Bunları da dikkate alan bir yerden elbette ki AKP'nin buraya bakan ve devlet düzeyinde çok önemli müdahalelerin olduğunu da görüyoruz. Elbette ki burada yerel demokrasiyi kuvvetlendirme ve geliştirme, güçlendirme ve AKP'nin buralarda mevziler kazanma siyasetin elbette önüne geçilmesini önemsiyoruz ama sonuçta bir farklılığın ve bir kent demokrasisinin inşa edilmesini, farklı ve örnek yerel yönetimlerin oluşturulmasını oldukça önemsiyoruz.

"MESELE AKP'YE KAYBETTİRMEKTEN ÖTE KENTLERİMİZİ KAZANMALIYIZ"

Mesele salt bir biçimde AKP'ye kaybettirme değil aynı zamanda kentlerimizi kazanma meselesi olduğunu düşünüyor ve meseleye buradan bakıyoruz. O yüzden arkadaşlarımızla ince eleyip sıkı dokuyoruz belediye başkanlık meselesinde alacağımız tutumu ama Artvin'in bütün ilçelerinde il genel meclis adaylarına kendi adaylarımızla gireceğiz ve bu konuda kararımız var ve Sol partiyi il genel meclislerinde alabildiği en çok oyla taçlandırmak ve aynı zamanda il genel meclislerine de girmeyi hedefliyoruz."