Somali ve Etiyopya savunma bakanları, savunma ve güvenlik işbirliğini görüştü - Son Dakika
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Somali ve Etiyopya savunma bakanları, savunma ve güvenlik işbirliğini görüştü

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ve Etiyopyalı mevkidaşı Aisha Mohamed, iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

03.01.2025 14:19
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Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ve Etiyopyalı mevkidaşı Aisha Mohamed, iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Etiyopya Savunma Bakanı Aisha Mohamed ile başkent Mogadişu'da bir araya geldiğini belirtti.

Nur ve Mohamed'in görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konularını ele aldığı bildirildi.

Bölgedeki güvenlik durumunu ve iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesinin önemini değerlendirdiklerini vurgulayan Mohamed Nur, "İki ülke arasındaki işbirliği, Doğu Afrika bölgesinde barış ve refah için elverişli bir ortam sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız ülke olarak tanıması, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları, Ankara süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık 2024'te Ankara'da buluşan liderler, sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin arabuluculuğunda 12 Aralık 2024'te imzalanan Ankara Bildirisi, son dönemde gerilen Afrika Boynuzu komşuları arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Etiyopya, Savunma, Güncel, Somali, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali ve Etiyopya savunma bakanları, savunma ve güvenlik işbirliğini görüştü - Son Dakika

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