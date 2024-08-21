Taciz ettiği kadınla buluşmaya giden şahsa, unutamayacağı bir ders verdiler - Son Dakika
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Taciz ettiği kadınla buluşmaya giden şahsa, unutamayacağı bir ders verdiler

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Kocaeli'de F.A. isimli kişi sosyal medyadan evli ve 2 çocuk annesi kadını taciz etti. Kadın, hesabı engellese de tacizci yeni hesaplar açıp rahatsız etmeye devam etti. Kadının "Gel buluşalım" çağrısı üzerine verilen adrese giden tacizci meydan dayağı yedi.

21.08.2024 14:11
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde F.A., sosyal medyadan farklı hesaplar açarak taciz ettiği kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar kameraya yansırken, F.A. ile onu dövenler gözaltına alındı.

Olay, dün Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Caddesi'nde gıda satışı yapılan dükkanın önünde meydana geldi. F.A., iddiaya göre bir süre önce evli ve 2 çocuk annesi kadını sosyal medya hesabı üzerinden taciz etmeye başladı. Kadın, F.A.'nın sosyal medya hesabını engelledi. Ancak F.A., farklı hesaplar açarak kadını taciz etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine kadın, yaşananları eşi O.K.'ye anlattı. O.K., eşine F.A.'ya bir adres verip çağırmasını söyledi. Kadının çağrısı ile buluşma yerine giden F.A., O.K. ve arkadaşları tarafından dövüldü.

Taciz ettiği kadının verdiği buluşma adresine giden şahsa, unutamayacağı bir ders verdiler

"TAMAM BIRAK, DAHA GELMEYECEĞİM"

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyadan da paylaşılan görüntülerde; kadının, O.K.'ye polisi çağırdığını söyleyerek, "Polisi aradım da sen yine de şey yapma, olan sana olur", bir başkasının da "Başına bela olur, ölür geberir" dediği anlar yer aldı. O.K.'nin video çeken kişiye "Abla, çek bunun yüzünü" dediği, F.A.'nın da "Tamam bırak, daha gelmeyeceğim" sözleri üzerine O.K.'nin "Lan gelemezsin zaten" diyerek tepki gösterdiği anlar, kameraya yansıdı.

Taciz ettiği kadının verdiği buluşma adresine giden şahsa, unutamayacağı bir ders verdiler

"ÜZÜLÜYORUZ SANA AMA..."

Görüntülerde, başka bir kadının da "Tamam üzülüyoruz sana dayak yiyorsun diye. Ama el alemin karısına, kızına bir de gelmeyeceğim diyor" sözleri de yer aldı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, F.A., O.K. ve yanındakiler gözaltına alındı. O.K. ile yanındakiler ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Taciz ettiği kadınla buluşmaya giden şahsa, unutamayacağı bir ders verdiler
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Cep Telefonu, Kocaeli, Çocuk, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taciz ettiği kadınla buluşmaya giden şahsa, unutamayacağı bir ders verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa POLAT: Elleriniz dert görmesin.. 46 1 Yanıtla
  • Bilal Çakmak: Tuzağa düşürüp kasten adam yaralama var, taciz edeni suçsuz demiyorum ama burada bir provakasyon var, kadın dayak yiyenden daha suçludur 3 31 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Adam suçluda kadın adam dan daha suçlu...Bu ülkede savcılık makamı diye bir makam var...Gider şikayetini bildirirsin savcılık gerekeni yapar... 3 16 Yanıtla
  • Ali Haspolat: dayak yedi.. akşam eve gitti.... bu sefer başkalarının hesaplarına dadandı olacağı bu 13 0 Yanıtla
  • V. A.: İnş iç kanamadan ölür 12 0 Yanıtla
  • Ali Öztürk: kapatın gitsin yaw şu sosyal medya uygulamalarına erişimi kökten, safi zarar.... 4 0 Yanıtla

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