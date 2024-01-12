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Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara operasyon - Son Dakika
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Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 25 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin internet ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan para aldıkları iddia ediliyor.

Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara operasyon
12.01.2024 - 11:37,
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Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 19'u adliyeye çıkarıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kiralık bungalov" temasını kullanarak internet sitesi ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan kapora ve kiralama bedeli adı altında ve "oltalama" yöntemi ile şantaj yoluyla para aldıkları iddiasıyla 8 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyette ifadeleri alınarak serbest bırakıldı, diğer 19'u sağlık kontrolünün ardından Nevşehir Adliyesi'ne getirildi.

Olay

Ürgüp ilçesinde yaşayan Mustafa A'nın, bungalov ev kiralamak isterken dolandırıldığını belirterek polise başvurması üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, yaklaşık üç ay süren teknik ve fizik takibin ardından polis, 9 Ocak'ta 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenlemişti.

Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki adreslerinde 25 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda toplam 500 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz, 102 gram altın ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği, banka ve kredi kartı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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