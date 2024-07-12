Srebrenitsa Soykırımı Anıtı'nda Anma Töreni Düzenlendi

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HABER: EDDA SÖNMEZ- KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yılında katledilen 8 bin 372 Boşnak için Kartal Meydanı'ndaki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Programda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu yıl 11 Temmuz'un 'Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü' ilan edildiğini ifade ederek, Kartal Belediyesi'nin soykırım şehitlerinin anısına uzun yıllardır sahip çıktığını ve sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Kartal Meydanı'ndaki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'nın önünde gerçekleştirilen anma programına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; çok sayıda Bosnalı diplomat CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer ve İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Anma programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Bugün çıkarılan resmi bir genelge ile Türkiye'nin soykırımı tanımasıyla beraber resmileşti"

Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Boşnak soykırımının acısının kalplerinde yaşamaya devam ettiğini ifade ederek; "Srebrenitsa annelerinin hiç dinmeyen gözyaşını her birimiz içimizde yaşamaya devam ediyoruz. Avrupa'nın gözü önünde, Birleşmiş Milletler'in güvencesinde, Hollandalı askerlerin kontrolünde Sırp askerlerinin silahsız sivillere Boşnak halkına reva gördüğü katliam, dünyanın ikinci büyük soykırımı olarak tarihe geçti" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla soykırımın resmi olarak tanındığını ifade eden Dernek Başkanı Erdoğan Erden, sürece katkılarından dolayı Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti. Erden; "Bu anmalara Kartal'da başladığımızda, Türkiye'de yeterince soykırım anması düzenlenmiyordu. Bu organizasyonun başına Başkan Gökhan Yüksel geçtikten sonra, farkındalık yaratarak bugün çıkarılan resmi bir genelge ile Türkiye'nin soykırımı tanımasıyla beraber resmileşti. Hepinizin huzurunda bu gelişmede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum"

"Barışı ve hoşgörüyü içselleştirmek zorundayız"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Srebrenitsa'da şehit edilen tüm sivillerin önünde saygıyla eğildiğini ifade ederek, bu büyük acının hala kalplerde hissedilmeye devam ettiğini söyledi.

Başkan Gökhan Yüksel, Türkiye'de ve dünyada barışın ve hoşgörünün içselleştirildiği nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti; "2 Temmuz'da Sivas'ta yandık, 5 Temmuz'da Başbağlar'da öldürüldük ve 11 Temmuz'da Srebrenista'da katledildik. Bu gür sesi yükseltmeye devam ettik. Bugün, TBMM'den çıkan resmi bir kararla geldiğimiz süreçte bu soykırımı tanımış olduk. Geç olsa da kıymetli bir kazanım. Bu birlik olmadan, bu ses yükseltilmeden bunun olması çok mümkün değildi. 29 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde, insanlığın öldüğü bir gün. İnsanlık olarak, iyi insanlar yetiştirmenin bilincini taşımak zorundayız. Barışı içselleştirmiş bir dünyaya ihtiyaç olduğunu hep birlikte hatırlıyoruz. 11 Temmuz unutulmasın, bir daha bu katliamlar yaşanmasın. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm davetlilerimize ve tüm komşularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Anma programının sonunda ise, tüm katılımcılar Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı'na karanfil bıraktı. Öte yandan, soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 insanı temsilen sergilenen 8 bin 372 ayakkabının önünde duygusal anlar yaşandı.