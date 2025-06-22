Şuayb Ordu: Soykırıma Karşı Birlik Olmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şuayb Ordu: Soykırıma Karşı Birlik Olmalıyız

Şuayb Ordu: Soykırıma Karşı Birlik Olmalıyız
22.06.2025 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'den sınır dışı edilen aktivist Ordu, birlik çağrısı yaptı ve soykırıma dikkat çekti.

İSRAİL'den sınır dışı edilen Türk aktivist Şuayb Ordu, "Çünkü yüz yıldır bizi parçala, böl, yönet ve yut taktiğiyle ilerliyorlar. Sırayla orada kardeşlerimizi katlediyorlar ve bir gün biz onlar için harekete geçmezsek sıranın bize geleceğinden emin olalım. Bu noktada herkes bu bilince öncelikle davet ediyorum" dedi.

İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisinde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Türk aktivist Şuayb Ordu, 'Direniş Çadırı' tarafından Bursa'da düzenlenen eyleme katıldı. 'Filistin'de, Lübnan'da, Yemen'de, İran'da Emperyalist ve Siyonist Saldırganlığa Karşı Direnişin Yanındayız' çağrısıyla, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen eyleme, eşi Sümeyra Mittelmeer ile katılan Ordu, burada yaptığı konuşmada, "Ön planda Madleen gemisindeki 12 kişiden ve arkada yıllardır bedel ödeyen çok büyük fedakarlık yapan yüzlerce kişiden sadece birisiyim. Bu noktadan arka planda unutulan arkadaşlarımızın da hakkını yememek adına onlara buradan selam gönderiyorum. Biz, bu yola çıkarken insanlara bir cesaret aşılamak tekrar bu soykırıma karşı Gazzeliler için ufak da olsa bir umut olmak için harekete geçtik. Uzun süredir çabaladık ve yola çıkmayı başardık. Ama şunu ben şahsım adına geldim geleli giderken de göstertmeye örnek olmaya çalıştım. Yani biz insanlar olarak bu meselede bu soykırımda bu barbarlığa karşı omuz omuza birlik olmalı, yoldaş olmalı, kardeş olmalıyız. Başka türlü bunun bir çözümü yok" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRİMİZE TAHAMMÜL EDİP, NASIL BİRLİK OLABİLİRİZİ ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR'

Şuayb Ordu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada gittiğimde gözümle de gördüm. Yani zaten ağızlarıyla söylüyorlardı bizi hedef aldıklarını ama gözümle büyük İsrail haritaları ve büyük İsrail haritasını içeren kolyeler gördüm. Bu haritanın içerisinde benim şehrim de var. Yarın sıra bize gelecek ve ben çocuklarım bu noktada bedel ödemesin. Huzurlu, barış içinde bir toprak bırakayım istiyorum. Orada bir soykırım yaşanıyor, bir insanlık dramı var. Buna zaten sessiz kalamayız. Bu en temel motivasyonumuzdu. Yani bizim Türk halkı olarak tekelinde, dünya halkları olarak özellikle Orta Doğu halkları olarak okuduklarımızı bir noktada bir kenara bırakıp, birbirimize tahammül edip, nasıl birlik olabilirizi çözmemiz gerekiyor" dedi.

'ÇÜNKÜ YÜZ YILDIR PARÇALA, BÖL, YÖNET VE YUT TAKTİĞİYLE İLERLİYORLAR'

Yüz yıldır böl, yönet ve yut taktiğiyle ilerlendiğini belirten Ordu, "Çünkü yüz yıldır parçala, böl, yönet ve yut taktiğiyle ilerliyorlar. Sırayla orada kardeşlerimizi katlediyorlar ve bir gün biz onlar için harekete geçmezsek sıranın bize geleceğinden emin olalım. Bu noktada herkes bu bilince öncelikle davet ediyorum. Geldiğim, gezdiğim, girdiğim, çıktığım yerlerde hiçbir zaman kimdir, necidir demeyerek insanlara bunun örneğini göstertmeye çalıştım ve bu noktada ortak hareket edebileceğim herkes din, dil, ırk ayırt etmeden kardeşim, yoldaşım olarak gördüm. Örnek olmaya çalıştım. Gördüğüm bazı şeyler beni umutlandırdı, bazı şeyler hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

Yaşanan savaşta hala insanların birbirine kırdırılmaya çalışıldığını söyleyen Ordu, "Bir şekilde bu yolu bulmamız lazım ki. Biliyorsunuz şu an yaşananları hala bizi birbirimize karşı kırdırmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda kendi yazdıkları hukuki kurallara uymuyorlarken, maalesef ki hukuk onlar için çalışıyorken biz bu hukuka uymak zorundayız. Yani Türkiye bağlamında dönecek olursam içimizi acıtıyor gördüğümüz bazı şeyler. Maalesef ben o konteynerleri gördüğümde içim yanıyor" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Bursa, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şuayb Ordu: Soykırıma Karşı Birlik Olmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 03:44:09. #7.11#
SON DAKİKA: Şuayb Ordu: Soykırıma Karşı Birlik Olmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.