Şubat Ayında Tuhaf Olaylar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şubat Ayında Tuhaf Olaylar

28.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şubat ayında dünya genelinde ilginç olaylar yaşandı, loto kazananı ve tabut satıcısı dikkat çekti.

ABD'de 22 yıl boyunca aynı sayılarla loto oynayarak büyük ikramiyeyi kazanan talihliden, Çin'de işinden istifa edip başladığı tabut satışından milyonlar kazanan öğretmene kadar şubat ayında birçok "tuhaf" olay dünya basınında yer aldı.

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan bazen de güldüren sıra dışı ve "tuhaf" olaylar yaşanıyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde şubatta kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

ABD'de bir kişi, 22 yıllık inadının sonunda büyük ikramiyeyi kazandı

The Independent gazetesinde yer alan habere göre,??????? ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan ve 22 yıldır aynı sayılarla loto oynayan bir kişi, 4 Şubat'taki çekilişte 3,5 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi tutturdu.

2004 yılından bu yana hiç değiştirmeden "6-8-16-20-26-45" sayılarıyla şansını denediğini söyleyen kişi, bugüne kadar sadece küçük ödüller kazanmasına rağmen vazgeçmediğini belirtti.

Çekilişte tüm sayıları tutturan adam, sonuçları görür görmez tanıdığını ifade etti.

Kazandığı parayla emekli olmaya karar veren talihli, yeni bir ev almayı, evine spor salonu kurmayı ve eşine söz verdiği büyük havuzu yaptırmayı planladığını anlattı.

Çinli öğretmen istifa edip başladığı tabut satışından yılda 6 milyon dolar kazandı

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Şandong eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki öğretmen Liu Lisa, mesleğini bırakarak yöneldiği tabut ihracatıyla yıllık yaklaşık 6 milyon dolar ciroya ulaştı.

Liu, bölgede yetişen hafif ve kolay yanıcı pavlonya ağaçlarını kullanarak İtalya başta olmak üzere, Avrupa pazarına odaklanarak fabrikasından yılda yaklaşık 40 bin tabut ihraç ettiğini belirtti.

Çin kültüründeki "ölüm tabusu" engeline rağmen bu işe giren genç girişimci, başarısını yurt dışındaki rakiplerine oranla sunduğu uygun fiyat avantajına bağladığını ifade etti.

Sektöre dair korkusu olmadığını dile getiren Liu, "her gün ölen insanlar olduğunu ve bir gün herkesin tabuta ihtiyacı olacağını" söyledi.

Liu'nun bu girişimi, Çinli genç neslin geleneksel tabuları yıkarak cenaze endüstrisini küresel ticaret hacmine dönüştürmesinin bir örneği olarak değerlendirildi.

Dört kulaklı kedi "Dobby" internet fenomeni oldu

CBC News'ün haberine göre, ABD'nin Alabama eyaletinde nadir görülen bir genetik mutasyonla dünyaya gelen ve fazladan bir çift kulak kepçesine sahip olan "Dobby" isimli yavru kedi, sosyal medyada paylaşılması üzerine ilgi odağı haline geldi.

Kedinin bakımını üstlenen koruyucu aile, Dobby'nin duyma yetisinin normal olduğunu ancak kulaklarının yanı sıra kıvrık bir kuyruğa ve tedavi gerektiren bir çene yapısına sahip olduğunu aktardı.

Dobby'nin fotoğraflarının sosyal medya platformları Reddit ve Instagram'da yayılmasının ardından, barınağa dünyanın dört bir yanından sahiplenme başvurusu yağdı.

Nisan ayında yapılacak çene ameliyatı sonrası sağlığına kavuşacak olan kedi için aşırı yoğunluk nedeniyle başvurular geçici olarak durduruldu.

Sıra dışı görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Dobby, tamamen iyileştikten sonra kendisi için seçilen kalıcı yuvasına kavuşacak.

Güney Kore'de bir kişi, işlediği cinayetleri ChatGPT'ye sorarak planladı

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore polisi, 20'li yaşlarında bir kadının akıl hastalığı için kendisine reçete edilen ilaçları, bir içeceğe katıp iki kişiye vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

Polis, zanlının, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye ilaçlarla ilgili "Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?", "Ne kadar tehlikeli sayılır?" ve "Ölümcül olabilir mi?" gibi sorular sorduğunu kaydetti.

Zanlının bu soruları defalarca sorduğunu ve alkol ile ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirten polis, kadının suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Japonya'da hem köpeklerin hem de sahiplerinin tüketebileceği atıştırmalıklar üretildi

Mainichi gazetesinin haberine göre, Japonya'da ünlü bir gıda markası, hem köpeklerin hem de sahiplerinin aynı paketten yiyebileceği yeni bir atıştırmalık serisi ürettiğini duyurdu.

"Evcil hayvanların aile üyesi olarak görülmesi" trendinden yararlanan şirket, dondurulmuş kreplerden jöleli içeceklere kadar geniş bir yelpazeye yayılan ürün serisi hazırladı."

Mart başında satışa sunulacak olan seride, markanın kurabiye ve buzlu tatlıları köpek sağlığına uygun şekilde düşük şeker ve yağ oranıyla yeniden formüle edildi.

Şirket, söz konusu girişimle "evcil hayvanlar ve ailelerinin birlikte gülümseyebileceği bir dünya" oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şubat Ayında Tuhaf Olaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti Yaşam savaşı veriyor Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini vurdu
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
11:02
Manchester United iftar yemeği düzenledi
Manchester United iftar yemeği düzenledi
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:29:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Şubat Ayında Tuhaf Olaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.