Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen lüks otomobil Taksim\'de ilgi odağı oldu

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildikten sonra polis aracı yapılan lüks otomobil, Taksim'de yılbaşı için eğlenceye gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi girişinde yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, trafik polisi aracı olarak kullanılan lüks otomobil dikkat çekti.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim'e gelenler, otomobili inceleyip fotoğraf çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks otomobil, mahkeme kararıyla emniyetin hizmetine verilmişti.???????