 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen lüks otomobil Taksim'de ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen lüks otomobil Taksim'de ilgi odağı oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks otomobilden biri, Taksim'de yılbaşı için eğlenceye gelen vatandaşların dikkatini çekti. Beyoğlu İstiklal Caddesi girişinde trafik polisi aracı olarak kullanılan otomobil, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi ve fotoğraf çekildi.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen lüks otomobil Taksim\'de ilgi odağı oldu
31.12.2023 - 21:37,
Abone Ol

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildikten sonra polis aracı yapılan lüks otomobil, Taksim'de yılbaşı için eğlenceye gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi girişinde yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, trafik polisi aracı olarak kullanılan lüks otomobil dikkat çekti.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim'e gelenler, otomobili inceleyip fotoğraf çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks otomobil, mahkeme kararıyla emniyetin hizmetine verilmişti.???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Yılbaşı, Taksim, Mahkeme, Güvenlik, Trafik, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen lüks otomobil Taksim'de ilgi odağı oldu - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:11:48. #1.13#
SON DAKİKA: Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen lüks otomobil Taksim'de ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement