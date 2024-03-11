Sudan'da İç Savaş Nedeniyle Açlık: İnsanlar Çekirge Yemek Zorunda - Son Dakika
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Sudan'da İç Savaş Nedeniyle Açlık: İnsanlar Çekirge Yemek Zorunda

Sudan\'da İç Savaş Nedeniyle Açlık: İnsanlar Çekirge Yemek Zorunda

Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.

11.03.2024 18:35  Güncelleme: 18:43
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Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi.

Kuveyt merkezli Al Najat Charity, sosyal medya hesabında iç savaş yüzünden mülteci durumuna düşen Sudanlıların durumuna ilişkin görüntüler yayımladı.

HAYATTA KALMAK İÇİN ÇEKİRGE YİYORLAR

İç savaş bölgelerinden kaçarak çöllerde derme çatma çadırlara sığınan bazı Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldıkları belirtildi.

Sudan'da İç Savaş Nedeniyle Kıtlık: İnsanlar Çekirge Yemek Zorunda Kalıyor

"Düşünün, tek öğünleri çekirge" başlığıyla yayımlanan görüntülerde aile fertlerinin topladıkları çekirgeleri yedikleri görülürken, binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) 20 Şubat'ta, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'da, 10 aydır süren iç savaş nedeniyle en az 25 milyon insanın artan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ettiği uyarısında bulunmuştu.

Sudan'da İç Savaş Nedeniyle Kıtlık: İnsanlar Çekirge Yemek Zorunda Kalıyor

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Kaynak: AA

Sudan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da İç Savaş Nedeniyle Açlık: İnsanlar Çekirge Yemek Zorunda - Son Dakika

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