Sudan'da Sağlık Hizmetlerine Saldırılar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'da Sağlık Hizmetlerine Saldırılar Artıyor

Sudan\'da Sağlık Hizmetlerine Saldırılar Artıyor
05.04.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ ve UNICEF, Sudan'da sağlık hizmetlerine yapılan saldırılarda 2.042 kişinin öldüğünü açıkladı.

HARTUM, 5 Nisan (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da yaklaşık üç yıl önce başlayan çatışmalardan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 214 saldırıda en az 2.042 kişinin öldüğünü, 785 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İki BM kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde 184 kişinin öldüğü, 295 kişinin de yaralandığı belirtilerek, çatışmalardan etkilenen bölgelerde bu tür saldırıların sayısı ile sıklığının artmasından duyulan endişeler dile getirildi.

DSÖ'nün Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, "Saldırılar, sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde bu hizmetlere erişimi daha da kısıtlıyor" diye belirtirken, hastalar ile sağlık çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.

UNICEF Temsilcisi Sheldon Yett ise hastanelere yönelik saldırıların "çocuk haklarının ciddi ihlali" olduğunu belirterek, saldırıların çocukları en savunmasız oldukları anlarda hayati öneme sahip hizmet ve korumadan mahrum bıraktığını ifade etti.

Sağlık tesisleri, personeli ve hastalara yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğine işaret eden kuruluşlar, saldırıların bölgede ciddi boyutlara ulaşan insani krizi daha da derinleştirdiğini belirtti. İki kuruluş da tüm taraflardan sağlık hizmetlerine saygı gösterilip korunmasını, sivillerin ve yardım çalışanlarının güvenliğinin garanti altına alınmasını ve temel hizmetlere kesintisiz erişimin sağlanmasını istedi.

Uluslararası kuruluşlara göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında 2023'ün nisan ayının ortasından bu yana süren çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: Xinhua

Dünya Sağlık Örgütü, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Sağlık Hizmetlerine Saldırılar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı
İstanbul’daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu İstanbul'daki zincirleme kazada bir polisimiz daha şehit oldu
İzmir’de oğlundan sonra anne de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti İzmir'de oğlundan sonra anne de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Paskalya Yortusu mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı
“Mesihim“ diyen şahsa zabıta ayarı Hepsini elleriyle sildi, sosyal medyanın diline düştü "Mesihim" diyen şahsa zabıta ayarı! Hepsini elleriyle sildi, sosyal medyanın diline düştü

09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:48
Hasan Can Kaya nişanlandı Müstakbel gelin bakın kimmiş
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:32:49. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan'da Sağlık Hizmetlerine Saldırılar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.