Sudan\'da Sağlık Hizmetlerine Saldırılar Artıyor

HARTUM, 5 Nisan (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da yaklaşık üç yıl önce başlayan çatışmalardan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 214 saldırıda en az 2.042 kişinin öldüğünü, 785 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İki BM kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde 184 kişinin öldüğü, 295 kişinin de yaralandığı belirtilerek, çatışmalardan etkilenen bölgelerde bu tür saldırıların sayısı ile sıklığının artmasından duyulan endişeler dile getirildi.

DSÖ'nün Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, "Saldırılar, sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde bu hizmetlere erişimi daha da kısıtlıyor" diye belirtirken, hastalar ile sağlık çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.

UNICEF Temsilcisi Sheldon Yett ise hastanelere yönelik saldırıların "çocuk haklarının ciddi ihlali" olduğunu belirterek, saldırıların çocukları en savunmasız oldukları anlarda hayati öneme sahip hizmet ve korumadan mahrum bıraktığını ifade etti.

Sağlık tesisleri, personeli ve hastalara yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğine işaret eden kuruluşlar, saldırıların bölgede ciddi boyutlara ulaşan insani krizi daha da derinleştirdiğini belirtti. İki kuruluş da tüm taraflardan sağlık hizmetlerine saygı gösterilip korunmasını, sivillerin ve yardım çalışanlarının güvenliğinin garanti altına alınmasını ve temel hizmetlere kesintisiz erişimin sağlanmasını istedi.

Uluslararası kuruluşlara göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında 2023'ün nisan ayının ortasından bu yana süren çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi yerinden edildi.