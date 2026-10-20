Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da binalara giren şüpheliler ayakkabıları toplayıp çaldı

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da binalara giren şüpheliler ayakkabıları toplayıp çaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da kapıları açık binalara giren şüpheliler, daire önlerindeki ayakkabıları poşetlere doldurup çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, sabah durumu fark eden binadakilerin ihbarıyla polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da farklı tarihlerde girdikleri binalarda dairelerin önünde bulunan ayakkabıları çalan şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı.
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da kapılarını açık buldukları binalara giren şüpheliler, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurarak çaldı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden binadakiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları binaların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin farklı apartmanlara girdikleri, daire kapılarının önündeki ayakkabıları toplayarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.
Kaynak: DHA
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