Ekmek parası kazanan Suriyeli, 3. kattan aşağıya düştü

İstanbul Sultangazi'de bir iş merkezinin 3'üncü katında çalışan 23 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa El Ahmed, dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Ağır yaralanan genç işçi hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi ve çalışanlar gözaltına alındı.

DENGESİNİ KAYBEDİP KALDIRIMA DÜŞTÜ

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezinin 3'üncü katında bulunan avize imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Mustafa El Ahmed (23), çalışma esnasında dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Giriş kattaki bir mağaza çalışanının durumu fark etmesi üzerine adrese derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Mustafa El Ahmed, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmed’in hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken; adreste inceleme yapan polis ekipleri, iş yeri sahibi C.A. ile imalathanedeki diğer çalışanları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan genç işçinin 3'üncü kattan düştü anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; vatandaşların kaldırımda yürüdüğü sırada Mustafa El Ahmed'in hızla kaldırıma düştüğü ve durumu gören bir kişinin panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı.