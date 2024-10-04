Sultanlar Yolu'ndan Sufi Yolu'na Bisiklet Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultanlar Yolu'ndan Sufi Yolu'na Bisiklet Turu

Sultanlar Yolu\'ndan Sufi Yolu\'na Bisiklet Turu

Budapeşte'den yola çıkan 11 bisikletli gezgin, Osmanlı'nın rotasını takip ederek İstanbul'a ulaştı.

04.10.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den, Osmanlı'nın Viyana seferlerinin güzergahı "Sultanlar Yolu"nu kullanarak son durak olan İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'ne gelen 11 kişilik bisikletli gezgin, "Sufi Yolu"nu da takip etmeye başladı.

Hollanda'da 2018 yılında Sedat Çakır ile eşi Iris Bezuijen tarafından kurulan, Osmanlı döneminde hacı adaylarının Mekke'ye gitmek için kullandıkları Sufi Yolu'nu canlandırmayı amaçlayan Sufi Yolu Vakfı'nca, 6 senedir isteğe bağlı İstanbul'dan yola çıkan katılımcılarla Yalova'da buluşularak ağırlıklı Konya ile çeşitli illere yürüyüş ve bisiklet turları düzenleniyor.

Grup üyelerinin vakıf tarafından verilen sembolik pasaportlarına, uğradıkları yerleşim yerlerinde vakfın temsilcilerince bölgeye geldiklerine dair mühür basılıyor.

Bu kapsamda 9 Eylül'de Budapeşte'den bisikletleriyle yola çıkan, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana seferlerinde kullandığı "Sultanlar Yolu"nu takip ederek 23 günde son durak olan İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'ne varan Türk, Hollandalı ve İsveçlilerden oluşan 11 kişilik grup, "Sufi Yolu"nda 5 gün pedal çevirerek Bilecik'in Söğüt ilçesine ulaştı.

Şimdiye kadar yaklaşık 1539 kilometre kateden, bir sonraki güzergahları Konya'daki Mevlana Türbesi'ne ulaşmak için yeniden yola çıkan bisikletliler, 20 Ekim'de varmayı planladıkları Hatay'da turlarını sonlandıracak.

"Yolculuğumuz güzel geçiyor"

Vakfın Genel Sekreteri Sedat Çakır, AA muhabirine, faaliyetlerini rotanın tanıtılması için yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'deki farklı yürüyüş ve bisiklet yollarını da ortaya çıkarmak istediklerini anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"İnsanların Türk kültürüne aşinalığı çoğalmasını ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye hakkında olumlu düşüncelere sahip olmalarını bekliyoruz. Yolculuğumuz çok güzel geçiyor. Arada yağmur yağmasına rağmen ayrı bir zevki oluyor. Bazen çadırda, çoğunlukla da otel ve pansiyonlarda konaklıyoruz. Bizi ağırlayan dostlarımız da var."

Çakır, rotalarını ileride Mekke'ye kadar sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Katılımcıların etkinlikten memnun olduklarını ifade eden Çakır, "Herkes mutlu bir şekilde yoluna devam ediyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da olmaz." dedi.

Tura, Hollanda'nın Utrech eyaletinden eşiyle katılan 71 yaşındaki Wim Halink ise bu etkinlikten, bisiklet ve yürüyüş fuarlarına katıldıklarında haberdar olduklarını belirtti.

Türk misafirperverliğinden mutluluk duyduklarını kaydeden Halink, "Hava 2 gündür yağmurlu, onun dışında sıkıntımız yok. Gelecekte de buna benzer organizasyonlara katılmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Halink'in eşi 68 yaşındaki Ellie Halink, zaman zaman yorulsalar da organizasyondan büyük keyif aldıklarını, rotaya hayran kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası, Etkinlikler, Eyüp Sultan, Macaristan, Budapeşte, İstanbul, bilecik, Türkiye, Osmanlı, Güncel, Viyana, Kültür, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanlar Yolu'ndan Sufi Yolu'na Bisiklet Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 16:12:35. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanlar Yolu'ndan Sufi Yolu'na Bisiklet Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement