Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ\'ın Vefatı... Çığ İçin Taziye Mesajları

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(ANKARA) - Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine sanat, akademi, basın ve siyaset camiasından yüzlerce taziye mesajı yayımlandı.

Arkeolog, Dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine sanat, akademi ve siyaset camiasından yüzlerce taziye mesajı yayımlandı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan taziye mesajlarından bazıları şu şekilde:

Müzisyen Sabahat Akkiraz: Muazzez İlmiye Çığ Cumhuriyetimizin yüzüydü. Arkeolog,Sümerolog ve Dil Bilimciydi. Hakka yürüdü. Son 10 Kasımda Anıtkabir'e gitmiş ve son kez Atasına çiçek bırakmıştı. Işıklarda uyu Muazzez İlmiye Çığ.

Besteci Fazıl Say: "Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Sevgili hocamız. Büyük kayıp, tüm Türkiye'nin başı sağolsun. Işıklarda uyusun. 'Uyanın artık!' Diyenleri bir bir kaybediyoruz. ve gerçekten uyananların sayısı da maalesef azalıyor."

Sanatçı Erol Evgin: Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyetimizin değerlerinden olan Muazzez İlmiye Çığ'a; Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunmuş, Sümerolog, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış bu değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun.