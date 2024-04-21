Diyarbakır'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı

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Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreninde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek hakaret eden şahıs hakkında tutuklama kararı verildi. Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli hakkında verilen tutuklama kararı gerekçesinde "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarının bulunduğunu belirtti.

21.04.2024 16:27  Güncelleme: 17:03
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Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi.

ATATÜRK VE ERDOĞAN'A HAKARET SUÇLARI

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini bildirdi. Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlamasınedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir."

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sonrasında bir kişi makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etmiş, olayın ortaya çıkmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) yapılan açıklamada şahsın belediye ve parti ile resmi bir ilişkisinin olmadığı belirtilmiş, açıklamada "Belediyelerimizde kirli oyunlar geliştirilmekte, belediyelerimiz asılsız iddialar ve kirli komplolarla hedef haline getirilmektedir. İktidar seçimlerde yaşadığı kayıpların üzerini bu algı operasyonlarıyla örtmeye çalışmaktadır. Türkiye'de artık bayrak, ulusal marş gibi sembollerin ve değerlerin istismarına dayanarak siyaset yapma dönemi miadını doldurmuştur. Demokratik kamuoyu bu ucuz algı operasyonlarını ve kumpasları ciddiye almamaktadır." ifadeleri yer almıştı.

Diyarbakır\'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı

Sur Belediyesi, Yılmaz Tunç, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • volkan acar: fırsat vermesin Adalet bu bölücü kışkırtıcılara 32 7 Yanıtla
  • Bu Kim: daha koltuga oturmadan bunlari yapanlar oturduktan sonra neler yaparlar tekrar daga çikma trafigi başlar en buyuk sorumlusa chp ve yandaşlari 23 10 Yanıtla
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  • Tayfun Işık: tedbir amaçlı tutuklama ilk mahkemede dışarıda yeni kanunlar olmalı cezalar sert olmalı söz konusu vatan ise idam mutlaka olmalı kim olursa olsun uygulayacaksin vatana yapılan ihanetin büyüğü küçüğü olmaz 14 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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