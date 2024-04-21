Diyarbakır\'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini bildirdi. Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlamasınedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir."
Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sonrasında bir kişi makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etmiş, olayın ortaya çıkmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) yapılan açıklamada şahsın belediye ve parti ile resmi bir ilişkisinin olmadığı belirtilmiş, açıklamada "Belediyelerimizde kirli oyunlar geliştirilmekte, belediyelerimiz asılsız iddialar ve kirli komplolarla hedef haline getirilmektedir. İktidar seçimlerde yaşadığı kayıpların üzerini bu algı operasyonlarıyla örtmeye çalışmaktadır. Türkiye'de artık bayrak, ulusal marş gibi sembollerin ve değerlerin istismarına dayanarak siyaset yapma dönemi miadını doldurmuştur. Demokratik kamuoyu bu ucuz algı operasyonlarını ve kumpasları ciddiye almamaktadır." ifadeleri yer almıştı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen Uğur Gezer isimli şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ise tutuklanan Uğur Gezer'in yüzde 50 zihinsel engeli bulunduğunu belirtti.
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