Diyarbakır\'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı

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NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sonrasında bir kişi makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etmiş, olayın ortaya çıkmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) yapılan açıklamada şahsın belediye ve parti ile resmi bir ilişkisinin olmadığı belirtilmiş, açıklamada "Belediyelerimizde kirli oyunlar geliştirilmekte, belediyelerimiz asılsız iddialar ve kirli komplolarla hedef haline getirilmektedir. İktidar seçimlerde yaşadığı kayıpların üzerini bu algı operasyonlarıyla örtmeye çalışmaktadır. Türkiye'de artık bayrak, ulusal marş gibi sembollerin ve değerlerin istismarına dayanarak siyaset yapma dönemi miadını doldurmuştur. Demokratik kamuoyu bu ucuz algı operasyonlarını ve kumpasları ciddiye almamaktadır." ifadeleri yer almıştı.