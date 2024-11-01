Suriye\'de Orman Yangını Hatay\'dan Görüldü

SURİYE'nin Lazkiye kırsalı Badrusiya dağlarında çıkan orman yangını, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü.
Suriye'nin Lazkiye kırsalında Badrusiya dağlarında 2 önce orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek sınır hattına yaklaştı. Yükselen alevler, Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görüldü. Yangına Suriye itfaiyesinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
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