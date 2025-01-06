Suriye\'de Savaşın Bitmesiyle Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü

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SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli Mahmut Hellum (28), Türk halkına misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederek, "Tüm arkadaşlarımın ülkesine dönmesini istiyorum. Suriye'de savaş bitti, daha da güzel olacak" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Eşyalarını taşımakta zorlananlara da yine ekipler yardım ediyor. Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpekler de valizler aranırken uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı önlem amaçlı kullanılıyor. Bazı Suriyeliler valizlerinin yanı sıra ev eşyalarını ve evcil hayvanlarını da ülkelerine götürüyor.

İstanbul'dan memleketi İdlib'e gitmek için Cilvegözü'ne gelen Mahmut Hellum, Türk halkına misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti. Hellum, "Tüm arkadaşlarımın ülkesine dönmesini istiyorum. Suriye'de savaş bitti, daha da güzel olacak. Tüm arkadaşlarıma Suriye dönmelerini söyledim" dedi.

Hamalı Ubeyde Kuvvat (32) ise İstanbul'da 7 yıl kaldığını anlatarak, "Herhangi bir mesleğim yok ama buna rağmen gidiyorum. Suriye'de yapılacak çok şey var. İnşallah bir ay içerisinde bir iş bulurum" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜZEL ÜLKE'

Ailesi ile birlikte Humus'a giden Büşra Mahmud (22) da Türkiye'de kaldığı sürede çok iyi günler geçirdiğini belirterek, "Türkiye'ye teşekkür ederiz. Türkiye güzel ülke, insanları iyi. Annem ve ablamla gidiyorum. Bizi Humus'ta büyük ablam bekliyor. Oldukça heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

'BOL BOL GEZECEĞİM'

Muhammed el Muhammed (14) da 6 yaşındayken ailesiyle geldiği İstanbul'da güzel günler geçirdiğini aktararak, "Türkçeyi İstanbul'da öğrendim. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özleyeceğim. Suriye'de anneannemin yanına taşınacağız. Çok heyecanlıyım. Bol bol gezeceğim. Her şey için teşekkür ederiz" diye konuştu.