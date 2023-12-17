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Suriye'deki ABD güçlerine saldırı düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko ve Ömer gaz sahasına aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda gaz sahasında herhangi bir zayiat olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suriye\'deki ABD güçlerine saldırı düzenlendi
17.12.2023 - 16:31,
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko ve Ömer gaz sahasına saldırı gerçekleştirildi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko ve Ömer gaz sahasına aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Saldırılarda, gaz sahasında herhangi bir zayiat olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran'ın mesajları

İran devlet televizyonu, 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefiklerince nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Deyrizor, Suriye, Ömer, Son Dakika

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